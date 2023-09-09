إصابة 9 من أفراد الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية
التاريخ
9/9/2023 2:17:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين جنائيين للعدالة في قضايا قتل واطلاق نار، في بلدة قباطية، جنوب جنين.
وأضاف اللواء دويكات في تصريح لـ"وفا"، مساء اليوم الجمعة، أنه في إطار الجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية لفرض النظام والقانون ومحاربة جميع مظاهر الفوضى، وبعد توفر معلومات عن تحصن مطلوبين بقضايا قتل واطلاق نار داخل أحد المنازل في قباطية، تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية وحاصرت المنزل، وبعد عدة محاولات لمنحم فرصة لتسليم أنفسهم للعدالة، بادر بعضهم بإطلاق النار على أفراد القوة الأمنية، ما أدى إلى إصابة 9 منهم، أحدهم بجروح خطيرة في الصدر.
وأوضح دويكات أن القوة الأمنية تمكنت من الدخول للمنزل واعتقال المطلوبين، وتحويلهم للجهات المختصة للتعامل وفق القانون.
وأكد أن المؤسسة الأمنية لن توفر جهدا في تنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية بهدف القضاء على مظاهر الفوضى في مختلف المحافظات، وأنها ستستمر في أداء واجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وتوفير الأمن والأمان له.
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