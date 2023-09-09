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إصابة 9 من أفراد الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية

9/9/2023 2:17:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين جنائيين للعدالة في قضايا قتل واطلاق نار، في بلدة قباطية، جنوب جنين.

وأضاف اللواء دويكات في تصريح لـ"وفا"، مساء اليوم الجمعة، أنه في إطار الجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية لفرض النظام والقانون ومحاربة جميع مظاهر الفوضى، وبعد توفر معلومات عن تحصن مطلوبين بقضايا قتل واطلاق نار داخل أحد المنازل في قباطية، تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية وحاصرت المنزل، وبعد عدة محاولات لمنحم فرصة لتسليم أنفسهم للعدالة، بادر بعضهم بإطلاق النار على أفراد القوة الأمنية، ما أدى إلى إصابة 9 منهم، أحدهم بجروح خطيرة في الصدر.

وأوضح دويكات أن القوة الأمنية تمكنت من الدخول للمنزل واعتقال المطلوبين، وتحويلهم للجهات المختصة للتعامل وفق القانون.

وأكد أن المؤسسة الأمنية لن توفر جهدا في تنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية بهدف القضاء على مظاهر الفوضى في مختلف المحافظات، وأنها ستستمر في أداء واجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وتوفير الأمن والأمان له.



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