وأضاف اللواء دويكات في تصريح لـ"وفا"، مساء اليوم الجمعة، أنه في إطار الجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية لفرض النظام والقانون ومحاربة جميع مظاهر الفوضى، وبعد توفر معلومات عن تحصن مطلوبين بقضايا قتل واطلاق نار داخل أحد المنازل في قباطية، تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية وحاصرت المنزل، وبعد عدة محاولات لمنحم فرصة لتسليم أنفسهم للعدالة، بادر بعضهم بإطلاق النار على أفراد القوة الأمنية، ما أدى إلى إصابة 9 منهم، أحدهم بجروح خطيرة في الصدر.

وأوضح دويكات أن القوة الأمنية تمكنت من الدخول للمنزل واعتقال المطلوبين، وتحويلهم للجهات المختصة للتعامل وفق القانون.

وأكد أن المؤسسة الأمنية لن توفر جهدا في تنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية بهدف القضاء على مظاهر الفوضى في مختلف المحافظات، وأنها ستستمر في أداء واجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وتوفير الأمن والأمان له.







