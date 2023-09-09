الخارجية والمغتربين: جاليتنا في المغرب بخير وسلامة

وأوضح الديك في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن سفارة فلسطين في المغرب أكدت أن كل الجالية الفلسطينية ومن بينهم الطلبة وطاقم السفارة بخير وسلامة.

وأشار إلى أن السفارة كانت على متابعة طوال الوقت مع الجالية والطلبة للاطمئنان عليهم.



