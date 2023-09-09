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الخارجية والمغتربين: جاليتنا في المغرب بخير وسلامة

9/9/2023 2:17:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أكد السفير أحمد الديك مستشار وزير الخارجية والمغتربين، صباح السبت، إن الجالية الفلسطينية في المغرب بخير وسلامة.

وأوضح الديك في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن سفارة فلسطين في المغرب أكدت أن كل الجالية الفلسطينية ومن بينهم الطلبة وطاقم السفارة بخير وسلامة.

وأشار إلى أن السفارة كانت على متابعة طوال الوقت مع الجالية والطلبة للاطمئنان عليهم.


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