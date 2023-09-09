الخارجية والمغتربين: جاليتنا في المغرب بخير وسلامة
التاريخ
9/9/2023 2:17:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أكد السفير أحمد الديك مستشار وزير الخارجية والمغتربين، صباح السبت، إن الجالية الفلسطينية في المغرب بخير وسلامة.
وأوضح الديك في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن سفارة فلسطين في المغرب أكدت أن كل الجالية الفلسطينية ومن بينهم الطلبة وطاقم السفارة بخير وسلامة.
وأشار إلى أن السفارة كانت على متابعة طوال الوقت مع الجالية والطلبة للاطمئنان عليهم.
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