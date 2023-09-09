نانسي بيلوسي: سأترشح مجددا لمجلس النواب

وقالت الشخصية البارزة في السياسة الأمريكية على موقع "إكس": "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أنّ علمنا لا يزال يلمع.. لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أمريكا جدلاً ساخناً بشأن شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إنّ الرئيس جو بايدن يبلغ من العمر 80 عاماً، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عاماً.

وكانت نانسي بيلوسي أول امرأة تتبوّأ منصب رئيسة مجلس النواب، وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تخلّت عن منصب زعيمة الديمقراطيين في المجلس، مُعلنة أنها تريد "ترك المجال لجيل جديد".

ولا تزال بيلوسي نائبة منتخبة عن ولاية كاليفورنيا، كما أنها تحتفظ بنفوذ كبير في "الكابيتول هيل"، الذي تشغل مقعدًا فيه منذ العام 1987.

واعتبرت بيلوسي لفترة طويلة الشخصية الثالثة في الدولة الأمريكية، وقد تمّ انتخابها لأول مرة لمنصب "رئيسة مجلس النواب" في العام 2007.

أ ف ب