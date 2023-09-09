نانسي بيلوسي: سأترشح مجددا لمجلس النواب

نانسي بيلوسي: سأترشح مجددا لمجلس النواب
التاريخ
9/9/2023 2:17:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أعلنت الزعيمة الديمقراطية السابقة لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، البالغة من العمر 83 عامًا، اليوم الجمعة، أنّها تسعى لإعادة انتخابها لمقعدها كنائبة عن ولاية كاليفورنيا.
وقالت الشخصية البارزة في السياسة الأمريكية على موقع "إكس": "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أنّ علمنا لا يزال يلمع.. لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي".
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أمريكا جدلاً ساخناً بشأن شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إنّ الرئيس جو بايدن يبلغ من العمر 80 عاماً، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عاماً.
وكانت نانسي بيلوسي أول امرأة تتبوّأ منصب رئيسة مجلس النواب، وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تخلّت عن منصب زعيمة الديمقراطيين في المجلس، مُعلنة أنها تريد "ترك المجال لجيل جديد".
ولا تزال بيلوسي نائبة منتخبة عن ولاية كاليفورنيا، كما أنها تحتفظ بنفوذ كبير في "الكابيتول هيل"، الذي تشغل مقعدًا فيه منذ العام 1987.
واعتبرت بيلوسي لفترة طويلة الشخصية الثالثة في الدولة الأمريكية، وقد تمّ انتخابها لأول مرة لمنصب "رئيسة مجلس النواب" في العام 2007.
أ ف ب
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