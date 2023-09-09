Saturday, 09 September 2023 10:06 GMT

نانسي بيلوسي: سأترشح مجددا لمجلس النواب

9/9/2023 2:17:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلنت الزعيمة الديمقراطية السابقة لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، البالغة من العمر 83 عامًا، اليوم الجمعة، أنّها تسعى لإعادة انتخابها لمقعدها كنائبة عن ولاية كاليفورنيا.

وقالت الشخصية البارزة في السياسة الأمريكية على موقع "إكس": "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أنّ علمنا لا يزال يلمع.. لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أمريكا جدلاً ساخناً بشأن شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إنّ الرئيس جو بايدن يبلغ من العمر 80 عاماً، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عاماً.

وكانت نانسي بيلوسي أول امرأة تتبوّأ منصب رئيسة مجلس النواب، وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تخلّت عن منصب زعيمة الديمقراطيين في المجلس، مُعلنة أنها تريد "ترك المجال لجيل جديد".

ولا تزال بيلوسي نائبة منتخبة عن ولاية كاليفورنيا، كما أنها تحتفظ بنفوذ كبير في "الكابيتول هيل"، الذي تشغل مقعدًا فيه منذ العام 1987.

واعتبرت بيلوسي لفترة طويلة الشخصية الثالثة في الدولة الأمريكية، وقد تمّ انتخابها لأول مرة لمنصب "رئيسة مجلس النواب" في العام 2007.

أ ف ب

MENAFN09092023000205011050ID1107036942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث