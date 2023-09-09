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نرويجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولاتة

9/9/2023 2:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعدما امتثل لنصيحة أطبائه بزيادة حركته البدنية، عثر رجل نرويجي على مجوهرات نادرة من الذهب تعود إلى القرن السادس، باستخدام جهاز كشف معادن اشتراه حديثاً، في اكتشاف وُصِف بـ"اكتشاف القرن من الذهب" في النرويج.
ونقل بيان لجامعة ستافنجر (جنوب غرب) عن إيرليند بور قوله "ظننت بدايةً أنها قطع من الشوكولاته أو تابعة للكابتن سابيلتان"، وهو شخصية خيالية شهيرة لقرصان نروجي.


وأعلنت الجامعة أن ما اكتُشف عبارة عن تسع قطع ومجموعة من الحبيبات كانت تشكل سابقاً قلادة فاخرة من الذهب، بالإضافة إلى ثلاثة خواتم من المعدن نفسه.

وكان على وشك العودة إلى المنزل عندما سمع جهازه يرنّ على سفح إحدى التلال. فتواصل مع هيئة الآثار التي حضر أفراد منها لتولّي الأمر.


وأشارت الهيئة إلى أنّ المجوهرات التي يزيد وزنها الإجمالي عن مئة غرام بقليل، تعود إلى العام 500 ميلادي تقريباً، في مرحلة شهدت هجرة كبيرة للشعوب في أوروبا.


البيان

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