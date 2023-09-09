نرويجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولاتة

نرويجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولاتة
التاريخ
9/9/2023 2:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بعدما امتثل لنصيحة أطبائه بزيادة حركته البدنية، عثر رجل نرويجي على مجوهرات نادرة من الذهب تعود إلى القرن السادس، باستخدام جهاز كشف معادن اشتراه حديثاً، في اكتشاف وُصِف بـ"اكتشاف القرن من الذهب" في النرويج.
ونقل بيان لجامعة ستافنجر (جنوب غرب) عن إيرليند بور قوله "ظننت بدايةً أنها قطع من الشوكولاته أو تابعة للكابتن سابيلتان"، وهو شخصية خيالية شهيرة لقرصان نروجي.
وأعلنت الجامعة أن ما اكتُشف عبارة عن تسع قطع ومجموعة من الحبيبات كانت تشكل سابقاً قلادة فاخرة من الذهب، بالإضافة إلى ثلاثة خواتم من المعدن نفسه.
وكان على وشك العودة إلى المنزل عندما سمع جهازه يرنّ على سفح إحدى التلال. فتواصل مع هيئة الآثار التي حضر أفراد منها لتولّي الأمر.
وأشارت الهيئة إلى أنّ المجوهرات التي يزيد وزنها الإجمالي عن مئة غرام بقليل، تعود إلى العام 500 ميلادي تقريباً، في مرحلة شهدت هجرة كبيرة للشعوب في أوروبا.
البيان
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