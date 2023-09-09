960 خدمة حكومية مؤتمتة للنصف الأول من العام الحالي



وبحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم السبت، بلغ عدد المعاملات الإلكترونية على الخدمات المؤتمتة للنصف الأول من العام الحالي خمسة ملايين و585 ألفا و407 معاملات، للمؤسسات والوزارات المختلفة.



وشملت الخدمات: 8 خدمات لإدارة التأمين الصحي، و43 خدمة لإدارة ترخيص السواقين والمركبات، و3 خدمات للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، و49 خدمة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و6 خدمات للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، و94 خدمة لأمانة عمان الكبرى، و26 خدمة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، و28 خدمة لدائرة الأراضي والمساحة، و 5 خدمات لوزارة الشباب، و 26 خدمة لوزارة العدل.



كما شملت الخدمات 78 خدمة في دائرة الجمارك، و 2 خدمة في دائرة الحج والعمرة، و 6 خدمات في دائرة العطاءات الحكومية، وخدمة واحدة في دائرة المخابرات العامة، و2 خدمة في دائرة المكتبة الوطنية، و36 خدمة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، و 30 خدمة في دائرة قاضي القضاة، و 13 خدمة في دائرة مراقبة الشركات، و 8 خدمات في وزارة السياحة والآثار، وخدمة واحدة في وزارة المالية/ مديرية التقاعد المدني.



وشملت كذلك 105 خدمات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، و 2 خدمة في صندوق المعونة الوطنية، و 12 خدمة في صندوق توفير البريد، وخدمة واحدة في مؤسسة التدريب المهني، و 2 خدمة في مؤسسة المواصفات والمقاييس، و 3 خدمات في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، و 8 خدمات في هيئة النقل البري، و 16 خدمة في هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، و 13 خدمة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، و 6 خدمات في وزارة العمل.



وتضمنت الخدمات أيضا 19 خدمة لوزارة الإدارة المحلية، و131 خدمة لوزارة الاستثمار، و 2 خدمة لوزارة البيئة، و 7 خدمات لوزارة التربية والتعليم، و 29 خدمة لوزارة التنمية الاجتماعية، و 3 خدمات لوزارة الثقافة، و 33 خدمة لوزارة الداخلية، و 63 خدمة لوزارة الزراعة، و 40 خدمة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

