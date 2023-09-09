وبين الفيديو، ان المبنى اصبح حطاما خلال ثواني، وسط صياح الرجال والنساء، والهلع الكبير الذي اصاب السكان في مدينة مراكش.

ووفقا للسلطات المغربية، خلف الزلزال المدمر 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.



