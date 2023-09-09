Saturday, 09 September 2023 10:05 GMT

كاميرات مراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال المغرب وانهيار عمارة بأكملها - فيديو

9/9/2023 2:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظات مرعبة، بعد سقوط عمارة سكنية باكملها، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، فجر اليوم السبت.

وبين الفيديو، ان المبنى اصبح حطاما خلال ثواني، وسط صياح الرجال والنساء، والهلع الكبير الذي اصاب السكان في مدينة مراكش.

ووفقا للسلطات المغربية، خلف الزلزال المدمر 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.



MENAFN09092023000208011052ID1107036937

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث