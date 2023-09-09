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الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: نستخدم أساليب الناتو لاستهداف روسيا

9/9/2023 2:17:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح نائب رئيس إدارة الاستخبارات العامة لوزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، بأن الاستخبارات الأوكرانية تستخدم أساليب الناتو أثناء تدبير الهجمات ضد روسيا.


وقال سكيبيتسكي في حديث للتلفزيون الأوكراني، إن الاستخبارات العسكرية "تحدد الأهداف والمواقع الحساسة إلى أكبر حد" أثناء شن الهجمات على روسيا، مضيفا أن الحديث يدور عن "المواقع العسكرية ومنشآت مجمع الصناعات العسكرية".
وأضاف أن القوات الأوكرانية تستخدم مختلف الوسائل، بما فيها الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ والعملاء داخل روسيا.


وأكد: "ونستخدم كذلك أساليب الناتو، أي شركائنا".


يذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت موسكو وعددا من المقاطعات الروسية بطائرات مسيرة في الفترة الأخيرة. كما شنت القوات الأوكرانية هجمات على جسر القرم بزوارق مسيرة كانت تحمل متفجرات.

RT

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