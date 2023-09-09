(MENAFN
- Atteline) ● تحليلات القطاع تتوقع نمو سوق العقارات في دبي بنسبة 15% تقريباً في عام 2024
● دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجل أكثر من 3,200 معاملة عقارية بقيمة 24.7 مليار درهم إماراتي في الأسبوع الماضي فقط
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 8 سبتمبر 2023: كشفت يونيك بروبرتيز، إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في دبي، عن استمرار زخم قطاع العقارات الفاخرة في الإمارة، حيث شهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل أكثر من 3,200 معاملة عقارية بقيمة 24.7 مليار درهم إماراتي الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن هذا المنحنى التصاعدي أصبح ركيزة أساسية لأداء سوق العقارات في دولة الإمارات.
وارتفعت وتيرة المبيعات بعد تجدد ثقة المستثمرين وسط استمرار التعافي من آثار أزمة كوفيد-19. وتؤكد دراسة أجرتها شركة سَفيِلز زيادة المعاملات العقارية بنسبة 44% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بما يشمل حوالي 60 ألف وحدة سكنية. كما تشير تحليلات القطاع الأخرى إلى أن الإمارة ستشهد نمواً بنسبة 15% تقريباً في عام 2024، رغم تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل سوق لندن العقارية.
وتشهد أسعار العقارات وإيجاراتها ارتفاعاً مطرداً نتيجة تدفق الاستثمارات، بالتزامن مع توجه العديد من المستثمرين الأوروبيين لحماية أصولهم الخارجية على خلفية الاضطرابات العالمية السائدة، فضلاً عن إعادة فتح الصين حدودها مؤخراً بعد قرابة ثلاث سنوات من القيود التي فرضتها لاحتواء أزمة كوفيد-19. وارتفعت أسعار الشقق السكنية في دبي بنسبة 21% منذ يناير 2020، بينما سجلت أسعار الفلل ارتفاعاً بنسبة 51% في الفترة نفسها. كما شهدت إيجارات بعض الشقق في الإمارة ارتفاعاً يتجاوز 50%، مما دفع سكانها للانتقال إلى شقق أصغر مساحة أو مواقع أقل تكلفة أو حتى التوجه لخيار الشراء عوضاً عن الاستئجار.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أراش جاليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيك بروبرتيز: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة آمنة للاستثمار بفضل إطلاق العديد من المبادرات التقدمية بصورة منتظمة، وتوفير أعلى مستويات الاستقرار خلال الأزمات. ويشكل استقرار السوق العامل الرئيسي لتجدد ارتفاع الأسعار في السوق العقارية بعد أزمة كوفيد-19، حيث تؤكد جميع المؤشرات عدم تسجيل تراجع في القطاع على المدى المنظور. وتحافظ مستويات الطلب على شراء العقارات واستئجارها على ارتفاعها في المستقبل القريب، على الرغم من ارتفاع الأسعار. كما تبرز دبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً بصفتهما المكان الأمثل للاستثمار العقاري خلال السنوات القادمة، رغم تعثر الأسواق الرئيسية الأخرى..
وتساهم يونيك بروبرتيز في نمو القطاع من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات عن طريق مشاريعها العقارية على المخطط إلى جانب مجموعة كبيرة من العقارات الجاهزة للبيع والتأجير، بالتوازي مع تصنيف دبي رابع أكثر سوق نشطة للعقارات السكنية في شريحة المساكن الفاخرة. وساهمت الشركة في عام 2022 بنسبة 2% من إجمالي المبيعات على المخطط وحوالي 1% من إجمالي مبيعات القطاع العقاري في دبي، بفضل فريقها من المستشارين الدوليين الذين يتمتعون بخبرات واسعة ويقدمون خدماتهم بلغات متعددة. وتلتزم يونيك بروبرتيز بتعزيز ازدهار دولة الإمارات خلال السنوات القادمة، وترسيخ مكانة الشركة كواحدة من شركات الوساطة العقارية الرائدة في دبي.
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عن يونيك بروبرتيز:
تُعد يونيك بروبرتيز، التي تأسست في عام 2008، وكالة استشارات استثمار عقاري متكاملة الخدمات. تتميز الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في دبي على يد أراش جليلي، بمكانةٍ مرموقة وخبرةٍ تمتد في قطاع الاستثمار العقاري في المنطقة. إنها واحدة من أكثر الشركات العقارية شهرة وحائزة على العديد من الجوائز في المنطقة. وهي تقدم مجموعةً من الخدمات بما في ذلك باقة متميزة من المشاريع على المخطط والعقارات الجاهزة للبيع والتأجير. وساهمت الشركة في عام 2022 بنسبة 2% من إجمالي المبيعات العقارية على المخطط وحوالي 1% من إجمالي الاقتصاد العقاري في دبي. وتقدم الشركة من خلال مستشاريها الذين يتميزون بخبراتٍ واسعة ويتحدثون عدة لغات، حلول استثمار عقاري موثوقة واستثنائية ومصممة خصيصاً للعملاء.
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