(MENAFN
- Golin Mena) كلام الصورة: زيد خماش، العضو المنتدب للعمليات في فيديكس إكسبريس، يناقش الاتجاهات الإقليمية والعالمية التي تعيد تشكيل قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.
جدة، المملكة العربية السعودية، 7 سبتمبر 2023: انضمت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، مؤخراً إلى رواد الصناعة في منتدى "معالم في مجال الخدمات اللوجستية" في المملكة العربية السعودية باعتبارها الراعي البلاتيني الرسمي. وبهدف ربط الشركات بالإمكانيات العالمية، ناقشت فيديكس الاتجاهات الإقليمية والعالمية والابتكارات الجديدة والتحديات التي تشكل مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في المملكة العربية السعودية.
وكان زيد خماش، العضو المنتدب للعمليات في فيديكس إكسبريس، ضمن المتحدثين الرئيسيين في القمة. وفي كلمته، سلط الضوء على الحاجة إلى مواءمة أهداف مجال الخدمات اللوجستية مع الاتجاهات الرئيسية الثلاثة التي تؤثر على نمو الأعمال وهي الرقمنة والتجارة الإلكترونية والاستدامة. تم التركيز على استخدام الذكاء الرقمي والتطبيقات الرقمية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت لإنشاء اللوجستيات الذكية" التي تساعد في التنقل في المشهد الديناميكي للتجارة الإلكترونية والرقمنة. وأكد خماش على أن العمليات المسؤولة والمستدامة والمحايدة للكربون في مجال الخدمات اللوجستية تعد مساهمة أساسية في المبادرات الوطنية الطموحة في الشرق الأوسط، ولكي تظل الشركات قادرة على المنافسة على المدى الطويل.
وكانت القمة أيضاً بمثابة منصة لتبادل المعرفة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي حلقة نقاش بعنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية: التحديات والفرص"، شاركت فيديكس أفكارها حول بناء نظام بيئي قوي وناجح لريادة الأعمال في المملكة.
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حول فيديكس إكسبريس
تعد فيديكس إكسبريس الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات المرتبطة بموعد ووقت محددين، مع ضمان استعادة المال في حال عدم استكمال عملية التوصيل وفق التاريخ المحدد.
تتوفر بيانات فيديكس إكسبريس الصحفية هنا.
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