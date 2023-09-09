شاهد .. كاميرا مراقبة ترصد لحظة مرعبة في المغرب



وظهر في الفيديو مجموعة من الرجال والنساء يركضون هلعا عبر إحدى الحارات الضيقة، قبل أن يسقط جزء من جدار مدخلها بفعل الزلزال المدمر.



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت.



كما أشار البيان إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، إذ نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.



وشهد المغرب زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، شعر به سكان عدد كبير من المناطق .

سكاي نيوز