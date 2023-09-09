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شاهد .. كاميرا مراقبة ترصد لحظة مرعبة في المغرب

9/9/2023 1:04:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظات مرعبة بإحدى الحارات المغربية في ليلة صعبة للغاية على المملكة وسكانها، حيث خلف الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.


وظهر في الفيديو مجموعة من الرجال والنساء يركضون هلعا عبر إحدى الحارات الضيقة، قبل أن يسقط جزء من جدار مدخلها بفعل الزلزال المدمر.


وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت.


كما أشار البيان إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، إذ نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.


وشهد المغرب زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، شعر به سكان عدد كبير من المناطق .

سكاي نيوز


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