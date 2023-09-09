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زلزال المغرب .. تغطية مستمرة

9/9/2023 12:26:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال قوي وسط المغرب ليل الجمعة السبت أسفر عن
عشرات القتلى والجرحى وفق وسائل إعلام مغربية ومتسبباً بأضرار مادية كبيرة، وتسبب بحالة من الهلع للسكان الذين فروا إلى الشوارع خوفاً من حدوث هزات ارتدادية.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.

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