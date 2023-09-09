زلزال المغرب .. تغطية مستمرة
التاريخ
9/9/2023 12:26:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ضرب زلزال قوي وسط المغرب ليل الجمعة السبت أسفر عن
عشرات القتلى والجرحى وفق وسائل إعلام مغربية ومتسبباً بأضرار مادية كبيرة، وتسبب بحالة من الهلع للسكان الذين فروا إلى الشوارع خوفاً من حدوث هزات ارتدادية.
وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.
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