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الأرصاد تكشف موعد انحسار الاجواء الحارة في المملكة

9/9/2023 12:21:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما يوم الأحد نهاراً أشارت أن المملكة ستشهد انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل ، وتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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