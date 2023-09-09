الزلازل الأردني يسجل زلزال قوي في المغرب فجر اليوم

الزلازل الأردني يسجل زلزال قوي في المغرب فجر اليوم
التاريخ
9/9/2023 12:21:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني اليوم السبت تمام الساعة 1.11 فجرا بتوقيت عمان، هزة أرضية، في المغرب 80 كلم جنوب غرب مراكش، بقوة 7 درجة.
وقال المرصد في بيان صادر عنه، إن الهزة سُجلت بعمق 8 كلم ويبعد الزلزال عن مدينة عمان 4974. كلم
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