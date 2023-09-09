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الزلازل الأردني يسجل زلزال قوي في المغرب فجر اليوم

9/9/2023 12:21:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني اليوم السبت تمام الساعة 1.11 فجرا بتوقيت عمان، هزة أرضية، في المغرب 80 كلم جنوب غرب مراكش، بقوة 7 درجة.


وقال المرصد في بيان صادر عنه، إن الهزة سُجلت بعمق 8 كلم ويبعد الزلزال عن مدينة عمان 4974. كلم


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