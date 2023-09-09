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هام من سفارة الأردن في المغرب بعد وقوع الزلزال

9/9/2023 12:21:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -دعت السفارة الأردنية في المغرب، المواطنين الأردنيين الاتصال على رقم الطوارئ في حال الحاجة إلى المساعدة (0648546009) بعد ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة وسط المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.


كما تمنت السفارة السلامة لجميع الأردنيين والمواطنين المغاربة.


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