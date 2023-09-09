هام من سفارة الأردن في المغرب بعد وقوع الزلزال

هام من سفارة الأردن في المغرب بعد وقوع الزلزال
التاريخ
9/9/2023 12:21:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري -دعت السفارة الأردنية في المغرب، المواطنين الأردنيين الاتصال على رقم الطوارئ في حال الحاجة إلى المساعدة (0648546009) بعد ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة وسط المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.
كما تمنت السفارة السلامة لجميع الأردنيين والمواطنين المغاربة.
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