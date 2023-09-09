مقاطع فيديو مأساوية.. لحظات انهيار مبان جراء زلزال المغرب

مقاطع فيديو مأساوية.. لحظات انهيار مبان جراء زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 12:21:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أفاد شهود عيان أن عددا من المباني انهارت بمناطق متفرقة من المغرب، لا سيما الأحياء القديمة في بعض المدن، بينما تصدعت بنايات أخرى من جراء الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة.
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انهيار مبان في المغرب، أو رصدت الحطام بعد سقوط بنايات، لا سيما في أزقة مدينة مراكش وسط غربي البلاد، كما تضررت سيارات من جراء تساقط الحجارة عليها.
سكاي نيوز
MENAFN09092023000208011052ID1107036814
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.