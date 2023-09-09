Saturday, 09 September 2023 10:04 GMT

مقاطع فيديو مأساوية.. لحظات انهيار مبان جراء زلزال المغرب

9/9/2023 12:21:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد شهود عيان أن عددا من المباني انهارت بمناطق متفرقة من المغرب، لا سيما الأحياء القديمة في بعض المدن، بينما تصدعت بنايات أخرى من جراء الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة.
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انهيار مبان في المغرب، أو رصدت الحطام بعد سقوط بنايات، لا سيما في أزقة مدينة مراكش وسط غربي البلاد، كما تضررت سيارات من جراء تساقط الحجارة عليها.

سكاي نيوز


MENAFN09092023000208011052ID1107036814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث