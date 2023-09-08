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شاهد محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار السريع.. صور

9/8/2023 11:27:29 PM
(MENAFN- Youm7) تنفذ وزارة النقل محطات القطار الكهربائى السريع، من بينها محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذه، على 3 خطوط، ويعرض اليوم السابع أحدث صور لمحطة حدائق أكتوبر توضح نسب التنفيذ حتى أكتوبر 2022.



وتقع المحطة بمدينة 6 أكتوبر، وتعد نقطة الربط بين الخط الثانى (أكتوبر /الأقصر / أسوان) ، والخط الأول العين السخنة / مطروح، وستكون محطة تبادلية بين الخطين الأول والثانى، وسيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى.



ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.



ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.





محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار السريع (1)



محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار السريع (2)



محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار السريع (3)



محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار السريع (4)



محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار السريع (5)










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