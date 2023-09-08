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تعرف على الفرق بين الدواء الأصيل والمثيل

9/8/2023 11:27:29 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت هيئة الدواء المصرية عن الفرق بين الدواء الأصيل والدواء المثيل، مؤكدة أن مثائل الأدوية عبارة عن أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة للدواء الأصيل، وهناك العديد من الفوائد لوجود المثائل للأدوية، بما في ذلك:



- نفس الفعالية: المثائل للأدوية فعالة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تحتوي على نفس المادة الفعالة.

- نفس السلامة: المثائل للأدوية آمنة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تخضع لنفس الدراسات الفنية.

- نفس الجودة العالية: المثائل للأدوية بنفس الجودة مثل
نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تخضع لنفس معايير الجودة.



وتابعت: هناك بعض الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية؛ فقد تختلف المثائل للأدوية في لونها أو نكهتها ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات لا تؤثر على فعالية أو سلامة الدواء، مشيرة إلى أنه إذا كنت تبحث عن بديل لدواء ذي علامة تجارية، تنصح هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي بخصوص المثائل المتاحة.









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