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موريتانيا تعزى مالى فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف سفينة تمبكتو

9/8/2023 11:27:27 PM
(MENAFN- Youm7) تقدمت الحكومة الموريتاينة، بخالص تعازيها وتعاطفها مع الحكومة والشعب المالي؛ إثر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة "تمبكتو" التي تربط غاو بموبتي، الخميس، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والعسكريين.



وذكرت الحكومة الموريتانية- في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الجمعة- "ببالغ الحزن والأسى، علمنا بالهجوم الإرهابي الجديد الجبان والهمجي الذي استهدف سفينة (تمبكتو) التي تربط غاو بموبتي، يوم الخميس 07 سبتمبر 2023، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والعسكريين".



وأضافت "بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بخالص تعازيها، وتعرب عن عميق تعاطفها مع الحكومة والشعب المالي الشقيق ولأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".







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