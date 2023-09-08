تونس ومالى تبحثان تعزيز التعاون المشترك
التاريخ
9/8/2023 11:27:27 PM
(MENAFN- Youm7) بحث نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، الجمعة مع موسى الطاهر الوزير المالي المكلف بالماليّين بالخارج والاندماج الإفريقي، وآفاق علاقات التعاون التاريخيّة القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والتعليم العالي والصحّة والتكوين المهني.
وتبادل الطرفان -خلال اللقاء وفق بيان للخارجية التونسية- وجهات النظر حول المستجدّات في منطقة الساحل والصحراء وسبل التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأعرب الوزير التونسي عن خالص شكره للسلطات المالية على الاستعداد الذي أبدته للتعاون والتنسيق مع الجانب التونسي بهدف إيجاد الحلول لعودة المهاجرين غير الشرعيين في أفضل الظروف مع الحرص على توفير ظروف إقامة ملائمة للماليين المقيمين بتونس بصفة قانونية.
وتضمّن برنامج زيارة الوزير المالي إلى تونس كذلك لقاءات مع كل من وزير الداخلية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى زيارة لمركز التدريب المهني.
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