تونس ومالى تبحثان تعزيز التعاون المشترك

وتبادل الطرفان -خلال اللقاء وفق بيان للخارجية التونسية- وجهات النظر حول المستجدّات في منطقة الساحل والصحراء وسبل التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأعرب الوزير التونسي عن خالص شكره للسلطات المالية على الاستعداد الذي أبدته للتعاون والتنسيق مع الجانب التونسي بهدف إيجاد الحلول لعودة المهاجرين غير الشرعيين في أفضل الظروف مع الحرص على توفير ظروف إقامة ملائمة للماليين المقيمين بتونس بصفة قانونية.

وتضمّن برنامج زيارة الوزير المالي إلى تونس كذلك لقاءات مع كل من وزير الداخلية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى زيارة لمركز التدريب المهني.



