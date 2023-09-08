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تونس تدين الهجومين الإرهابيين فى مالى

9/8/2023 11:27:27 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت تونس بشدة الهجومين الإرهابيين الذين وقعا، الخميس، بدولة مالي الشقيقة، وخلّفا عديد الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.



واستنكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم الجمعة - هذين الاعتداءين، معربة عن مشاعر تضامنها مع عائلات الضحايا والمصابين وتجدد وقوفها التام إلى جانب جمهورية مالي الشقيقة وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب.



وأكدت تونس على ضرورة تظافر الجهود بين مختلف أطراف المجموعة الدولية لمحاربة الإرهاب ومعالجة أسبابه العميقة.







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