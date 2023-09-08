تونس تدين الهجومين الإرهابيين فى مالى

تونس تدين الهجومين الإرهابيين فى مالى
التاريخ
9/8/2023 11:27:27 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت تونس بشدة الهجومين الإرهابيين الذين وقعا، الخميس، بدولة مالي الشقيقة، وخلّفا عديد الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.
واستنكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم الجمعة - هذين الاعتداءين، معربة عن مشاعر تضامنها مع عائلات الضحايا والمصابين وتجدد وقوفها التام إلى جانب جمهورية مالي الشقيقة وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب.
وأكدت تونس على ضرورة تظافر الجهود بين مختلف أطراف المجموعة الدولية لمحاربة الإرهاب ومعالجة أسبابه العميقة.
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