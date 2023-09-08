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المنسقة الأممية بلبنان: تجديد ولاية اليونيفيل فرصة للمحافظة على الاستقرار بالجنوب

9/8/2023 11:27:27 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أن اعتماد القرار 2695 في مجلس الأمن حول تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يجب أن يشكل فرصة لجميع الأطراف لإعادة التزامهم بالمحافظة على الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق.

جاء ذلك خلال لقاء المنسقة الأممية، الجمعة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب.

وذكرت بشكل خاص أهمية العمل من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر عام 2006).

وقالت فرونتسكا: "من المهم المضي نحو وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للنزاع بما يتماشى مع القرار 1701، من أجل تحقيق هذه الغاية، يعمل مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على دعم الدولة اللبنانية، ويبذل المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة لإنجاز السلام والأمن في المنطقة".

وأكدت المنسقة الخاصة على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وسبل الخروج من المأزق السياسي الحالي، موضحة أنها في جولة اجتماعاتها المقبلة، ستحث المنسقة الخاصة المعنيين على تبني مقاربة بنَاءة لتسهيل الوصول إلى حل.



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