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8 فوائد هامة للنباتات الطبية والعطرية.. اعرف التفاصيل

9/8/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) النبات الطبي هو الذى يحتوى على مادة أو مواد طبية قادرة على علاج مرض معين أو تقليلا الإصابة به أو التى تحتوى على المواد الأولية المستخدمة فى تحضير المواد الطبية مثل "حبة البركة والسوس ".



أما النبات العطري ، هو أي نبات يحتوى على زيت عطرى فى جزء منه يستخدم فى تحضير العطور كما يوجد نباتات تحتوى على زيوت عطرية وتستخدم في علاج بعض الأمراض كما يمكن استخدامها فى صناعة الروائح ومستحضرات التجميل مثل "النعناع والريحان والياسمين والورد".



وانتشرت حديثا زراعة النباتات الطبية والعطرية في الحدائق وخاصة الحدائق المنزلية لكونها تحقق للأسرة فوائد كثيرة اقتصادية أوعلاجية او نفسية لاستخدامها في عمل الأكلات الغذائية كالتوابل أو استعمالها في الناحية العلاجية ، إضافة إلى أنها تحقق الراحة النفسية لأصحاب المنزل لكونها تفرز الروائح العطرية المميزة ، ويتم تخصيص أرض صغيرة فى الحديقة لزراعة النباتات الطبية والعطرية حيث تعمل أحواض صغيرة يتراوح عرضها " 1-2 متر " كما يمكن زراعتها على خطوط .



وتعدد المجالات التى يمكن أن تستخدم فيها وهى كالاتى



1 -تحضير بعض الأدوية مثل أدوية تسكين ألام المفاصل والالتهابات الروماتزمية.



2-تحضير أدوية ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وكمطهر.



3-إنتاج الزيوت الثابتة حيث تحتوى بذور بعض هذه النباتات على زيوت ثابتة تدخل فى تركيب بعض المستحضرات الطبية.



4 -تجهيز الأغذية الخاصة بعلاج مرض تصلب الشرايين والذبحة الصدرية مثل زيت بذرة الهوهوبا ، وعباد الشمس ، والكتان ، والخروع.



5-تحضير مساحيق التجميل وكريمات الشعر والصابون.



6-استخدم فى صناعة الروائح والعطور ومن هذه النباتات الورد ، والياسمين.



7 -تصنيع المبيدات الحشرية وهى تعتمد على ما يوجد بالنباتات الطبية والعطرية من سموم قاتلة سواء للحشرات أو الفطريات ومن بين هذه النباتات البيد ثرم ، والديرس ، والحناء والدخان.



8-تستخدم كتوابل أو بهارات أو مشروبات أو مكسبات طعم أو رائحة.









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