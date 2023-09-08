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آليات التقدم بشكوى لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية

9/8/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) الشكوى أو التظلم هى حق أصيل من حقوق المواطن التى كفلها له الدستور والقانون، حيث حدد القانون جهات وهيئات رقابية أون نيابية، تضمن له التقدم بشكواه بحرية دون أى قيود وفى سرية تامة تحفظ له عدم الكشف عن هويته كى يطمأن ويقدم كل ما لديه من معلومات دون خوف.



فمنذ أيام أنشأت النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس إدارتين جديدتين هما "الشكاوى ومكافحة الفساد"، والتى وضعت لها آليات وضوابط يمكن من خلالها تلقى هذه المنظومة كافة الشكاوى والمعلومات عن قضايا الفساد.



وفى السطور التالية نستعرض كيفية التقدم بشكوى النيابة الإدارية:



1. الاتصال على الخط الساخن 16117 ويعمل من يوم السبت حتى يوم الخميس، بدًا من الساعة الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.



2. البريد الإلكترونى "" ويستقبل الشكاوى على مدار ال24 ساعة.



3. تطبيق الواتس أب على رقم 01050601888.



4.الفاكس على رقم 0238245231.



5. البريد، ويتسقبل الشكاوى خلال مواعيد العمل الرسمية.



6. الحضور الشخصى وتقدم الشكوى مباشرة بمعرفة الشاكى لمنظومة الشكاوى فى مبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من اكتوبر.









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