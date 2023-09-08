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ورشة عمل عن الصحافة البيئية حول Cop28 ينظمها منتدى القاهرة للتغير المناخى

9/8/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخي
والسفارة الألمانية بالقاهرة ورشة عمل القاهرة حول الصحافة البيئية تحت عنوان: "ما الجديد فى مؤتمر الأطراف COP 28
" سبتمبر المقبل بمقر المكتب الإقليمى بالزمالك.



وأكد بيان صادر عن منتدى القاهرة للتغير المناخى التابع للسفارة الالمانية، أنه تعد الصحافة البيئية والعلمية في مصر من بين المجالات الرئيسية التي يعززها ويدعمها منتدى القاهرة للتغير المناخى، حيث يتم تبادل الخبرات فى هذا المجال بين الصحفيين المصريين والألمان، ويلعب الصحفيون دورًا مهمًا كحلقة وصل بين الحكومات والعلماء والمجتمع المدنى والجمهور الأوسع، وتساعد الصحافة البيئية الجيدة في تفكيك الموضوع المعقد لتغير المناخ وجعله في متناول جمهور أوسع.



وأضح المنتدى، أنه مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة
للأطراف COP 27 و COP28 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوفر هذا الحدث البيئي الدولي فرصة فريدة لزيادة الوعي حول قضايا المناخ وتأثيراتها. وستزود ورشة العمل هذا العام الصحفيين البيئيين بالأدوات المناسبة لتناول موضوعات وقضايا تغير المناخ والبيئة، ونتائج مؤتمر
COP 27 ، والتوقعات بشأن مؤتمر COP 28. بالإضافة إلى ذلك ، ستساعد ورشة العمل الصحفيين المصريين في التحضير لمؤتمر COP28 والفترة التي تليه وكذا الكتابة بالموضوعات البيئية بصفة عامة.



وأكد منتدى القاهرة للتغير المناخى أنه تعمل ورشة عمل الصحافة البيئة على تحقيق عدد من الأهداف منها
منح الصحفيين المزيد من الخبرة والأدوات الفنية والمهنية التي تساعدهم في أداء عملهم. وإعطاءهم نصائح من خلال الخبراء حول كيفية العثور على الحقائق والبيانات والمصادر وأفضل طرق البحث عنها من أجل صحافة بيئية عالية الجودة، وتعريفهم كيفية يمكنهم تغطية أزمة المناخ ومؤتمر الأطراف القادم
28 ، حتى لو لم يكونوا حاضرين فعليًا في مؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى توعية الصحفيين البيئيين والمراسلين المحليين بالمحافظات حول كيفية الاقتراب من المجتمعات المحلية وتغطية القضايا البيئية العالمية للجمهور المحلي، إضافة إلى المساهمة في تعارف
الصحفيين المصريين والألمان، وإلقاء الضوء
الزملاء المصريين حول كيفية عمل
الصحافة البيئية في ألمانيا وتوفر منصة للتعلم من بعضنا البعض، وتزويد المشاركين بأحدث المعلومات حول تحديات المناخ من قبل خبراء البيئة المصريين والألمان، نقل معلومات متعمقة حول هيكل وآليات مفاوضات المناخ الدولية في COP 28.



جدير بالذكر أن منتدى القاهرة للتغير المناخي (CCT) هو عبارة عن تعاون بين السفارة الألمانية في القاهرة ووزارة البيئة المصرية وشركاء آخرين. منذ عام 2011 ، توفر فعالياته
الشهرية منصة لمتخذي القرار وواضعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والمجتمع المدني لتبادل الخبرات وزيادة الوعي وتعزيز التعاون في الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ. ومن أهم
الأركان
الرئيسية لنشاط
التدريب السنوي للصحفيين البيئيين المصريين الذي يحصر المنتدى على تنظيمه سنويا.







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