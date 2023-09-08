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يخدم 9304 مصريين .. تعرف على برنامج عيون مصر التابع للمكتب الباباوى للمشروعات

9/8/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة



وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، رأى قداسة البابا تواضروس الثانى أنه من الضرورى دعم الاحتياجات المعيشية الأساسية وأن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، ومن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوى للمشروعات فى عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفيةالخدمات فى خدمة مجتمعنا.



برنامج عيون مصر – للمشروعات التعليمية



ويشمل هذا البرنامج المساهمة فى إنشاء سلسة من المدارس القبطية وصل عددهم 8 مدارس، وبلغ أعداد المستفيدين من هذا البرنامج 9304 ويهدف لإنشاء مدرسة بكل إيبارشية حيث تشمل هذا المدارس مدارس عيون مصر ومسجل حاليا بها 5006 طالبا ومدرسة للأطفال اللاجئين السودانيين فى القاهرة بها 535 طالبا ومعلما التحق 360 طالبا بالمدرسة 200 خريج و25 وظيفة للمعلمين والعمال.



وساهم المكتب الباباوى فى إنشاء مدرسة سانت مارى للتعليم الإبتدائى والثانوى فى بوروندى ويستفيد منها 202 طالب ومعلم و185 طالب و17 معلما وإداريا وعاملا، ومركز عيون مصر لتنمية إبداع الأطفال، وذلك بالتعاون مع معهد قيثارة للموسيقى حيث يكتشف الطفل قدراته سواء فى مجال الرسم أو الموسيقى أو الأنشطة المختلفة التى تنمى مهارات الأطفال ويستفيد منها 205 طفل مسجل 150 حاليا و55 خريج، بالإضافة إلى المنح الدراسية للتعليم فى الخارج والتىيستفيد منها 53 طالب.



ويأتى ذلك بالإضافة إلى برنامج تعليم اللغات وذلك للغتين الإنجليزية والفرنسية. والألمانية والروسية، وتعليم اللغة الألمانية للراهبات والكهنة وطلاب الكلية الإكليريكية.











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