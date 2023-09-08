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الأمم المتحدة تحذر من تهديد محتمل للسلامة النووية فى محطة زابوريجيا بأوكرانيا

9/8/2023 11:27:16 PM
(MENAFN- Youm7) حذر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى من "تهديد محتمل للسلامة النووية" في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وذلك بعد سماع دوي انفجارات هناك خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الجمعة أن خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمركزون في المحطة قد "أبلغوا عن سماع العديد من الانفجارات خلال الأسبوع الماضي، في إشارة محتملة على زيادة النشاط العسكري في المنطقة والذي يمكن أن يشكل أيضًا تهديداً محتملاً للسلامة والأمن النوويين في المنطقة".

يُشار في هذا الصدد إلى أن الجيش الأوكراني قد أعلن الأسبوع الماضي عن أن قواته تمكنت من اختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة زابوريجيا الجنوبية التي تسيطر القوات الروسية عليها.



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