الأمم المتحدة تحذر من تهديد محتمل للسلامة النووية فى محطة زابوريجيا بأوكرانيا
التاريخ
9/8/2023 11:27:16 PM
(MENAFN- Youm7) حذر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى من "تهديد محتمل للسلامة النووية" في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وذلك بعد سماع دوي انفجارات هناك خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الجمعة أن خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمركزون في المحطة قد "أبلغوا عن سماع العديد من الانفجارات خلال الأسبوع الماضي، في إشارة محتملة على زيادة النشاط العسكري في المنطقة والذي يمكن أن يشكل أيضًا تهديداً محتملاً للسلامة والأمن النوويين في المنطقة".
يُشار في هذا الصدد إلى أن الجيش الأوكراني قد أعلن الأسبوع الماضي عن أن قواته تمكنت من اختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة زابوريجيا الجنوبية التي تسيطر القوات الروسية عليها.
MENAFN08092023000132011024ID1107036763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.