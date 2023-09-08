وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الجمعة أن خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمركزون في المحطة قد "أبلغوا عن سماع العديد من الانفجارات خلال الأسبوع الماضي، في إشارة محتملة على زيادة النشاط العسكري في المنطقة والذي يمكن أن يشكل أيضًا تهديداً محتملاً للسلامة والأمن النوويين في المنطقة".



يُشار في هذا الصدد إلى أن الجيش الأوكراني قد أعلن الأسبوع الماضي عن أن قواته تمكنت من اختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة زابوريجيا الجنوبية التي تسيطر القوات الروسية عليها.



