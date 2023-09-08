الخارجية الروسية: معالجة الحبوب فى تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب
التاريخ
9/8/2023 11:27:16 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، أن مبادرة معالجة الحبوب الروسية في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب، بل تهدف إلى تقديم المساعدة للدول المحتاجة.
وشدد المسئول الروسي -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية الجمعة- على أن الجانب الروسي يأخذ في الاعتبار، أولا وقبل كل شيء، احتياجات الدول الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن عملية التنفيذ العملي لمبادرة روسيا لتوفير مليون طن من الحبوب للدول المحتاجة بدأت، ومن المقرر عقد اجتماع لخبراء من روسيا وتركيا وقطر، موضحا أن رد فعل تركيا وقطر كان إيجابيا على هذا من حيث المبدأ.
وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، وسيبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المستقبل القريب.
وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها.
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