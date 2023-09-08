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الخارجية الروسية: معالجة الحبوب فى تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب

9/8/2023 11:27:16 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، أن مبادرة معالجة الحبوب الروسية في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب، بل تهدف إلى تقديم المساعدة للدول المحتاجة.

وشدد المسئول الروسي -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية الجمعة- على أن الجانب الروسي يأخذ في الاعتبار، أولا وقبل كل شيء، احتياجات الدول الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن عملية التنفيذ العملي لمبادرة روسيا لتوفير مليون طن من الحبوب للدول المحتاجة بدأت، ومن المقرر عقد اجتماع لخبراء من روسيا وتركيا وقطر، موضحا أن رد فعل تركيا وقطر كان إيجابيا على هذا من حيث المبدأ.

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، وسيبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المستقبل القريب.

وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها.



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