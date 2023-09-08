مسلحون يقتلون 18 شخصا فى الكونغو الديمقراطية

ووقع الهجوم الذي لم تحدد هوية منفذيه، في قرية بالينجينا في مقاطعة إيرومو، وفق المصادر ذاتها.

وقال حاكم إيرومو سيرو سيمبا لوكالة فرانس برس "عدنا من بالينجينا حيث دُفنت 18 جثة عائدة لمدنيين"، مشيرا إلى توقيف أحد المشتبه بتنفيذهم الهجوم.

وأكد مصدر في أجهزة الإغاثة دفن 18 ضحية في مقبرة جماعية هم 11 امرأة و4 أطفال و3 رجال.

وأشارت أنباء أخرى غير مؤكدة إلى وقوع هجوم آخر الجمعة في مقاطعة أخرى من الإقليم نفسه تسبب بسبعة قتلى.

بعد هدوء استمر عقدا، تجدد في العام 2017 الصراع بين أفراد قبيلتي هيما وليندو في إقليم إيتوري، ما أسفر عن آلاف القتلى وأكثر من 1.5 مليون نازح، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ مايو 2021 تفرض السلطات الكونغولية حصارا على إقليمي إيتوري وشمال كيفو، لكن التدبير لم يكبح موجة العنف، ويطالب سكان في الإقليمين بإلغائه.