رئيس الأركان البريطانى يعلق على تدمير دبابة تشالنجر 2 فى أوكرانيا
التاريخ
9/8/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) علق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، الجنرال باتريك ساندرز، على تدمير القوات الروسية لدبابة "تشالنجر 2" البريطانية الصنع أثناء المعارك في أوكرانيا.
وتحدث الجنرال
عن "مشاعره القوية" لدى رؤيته مقاطع فيديو للدبابة المدمرة، مشيرا إلى أنه كان في حينه على متن دبابة من هذا النوع، وأن الجنود "يشعرون بالتعاطف القوي" مع العربات التي يستخدمونها.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد
أكدت في وقت سابق
تدمير إحدى الدبابات من نوع "تشالنجر 2" التي قدمتها لأوكرانيا، مع نجاة طاقم الدبابة.
وأصبحت تلك أول دبابة من هذا النوع تم تدميرها أثناء العمليات القتالية.
وجدير بالذكر أن بريطانيا قدمت لأوكرانيا 14 دبابة من نوع "تشالنجر 2" في إطار مساعداتها العسكرية لكييف.
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