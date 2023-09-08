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رئيس الأركان البريطانى يعلق على تدمير دبابة تشالنجر 2 فى أوكرانيا

9/8/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) علق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، الجنرال باتريك ساندرز، على تدمير القوات الروسية لدبابة "تشالنجر 2" البريطانية الصنع أثناء المعارك في أوكرانيا.

وتحدث الجنرال
عن "مشاعره القوية" لدى رؤيته مقاطع فيديو للدبابة المدمرة، مشيرا إلى أنه كان في حينه على متن دبابة من هذا النوع، وأن الجنود "يشعرون بالتعاطف القوي" مع العربات التي يستخدمونها.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد
أكدت في وقت سابق
تدمير إحدى الدبابات من نوع "تشالنجر 2" التي قدمتها لأوكرانيا، مع نجاة طاقم الدبابة.

وأصبحت تلك أول دبابة من هذا النوع تم تدميرها أثناء العمليات القتالية.

وجدير بالذكر أن بريطانيا قدمت لأوكرانيا 14 دبابة من نوع "تشالنجر 2" في إطار مساعداتها العسكرية لكييف.


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