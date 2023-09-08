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منتخب الناشئات يواجه المغرب وديًا اليوم استعدادًا لتصفيات أفريقيا

9/8/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب مصر للناشئات تحت 20 سنة، نظيره المغربي، مساء اليوم السبت، فى مواجهة ودية مكررة، بختام معسكر الناشئات استعدادا لتصفيات أفريقيا 2024 المؤهلة لكأس العالم للناشئات.



وحقق منتخب الناشئات تحت 20 سنة الفوز علي نظيره المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى التجربة الودية التي جمعتهما الأربعاء الماضي باستاد الإسكندرية، ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس العالم.



ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات كلا من ، محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدربا حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د إيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس أخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب ،أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.



ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.

وتسلم اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقي يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.







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