موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى
التاريخ
9/8/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف فريق الاهل بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، السبت، باستاد التتش استعداداً لمواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.
وكان كولر قد منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد، الذي أقيم خلال الفترة الماضية بالنمسا.
وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام الومينى السلوفينى وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.
وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.
ويبدأ الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بلقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية. موعد مباراة الاهلى واتحاد العاصمة الجزائري وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة فى مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير. الأهلى الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الأفريقى ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.
ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.
"كاف" يقرر تأجيل انطلاقة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ضرب فريق سان جورج الإثيوبي موعداً مع الأهلى في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة.
وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر اليوم الأحد تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.
وفى السياق ذاته، تلقى النادى الأهلى تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل انطلاقة المارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا عدة أيام، بعدما كان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق سان جورج الإثيوبي أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري فى إثيوبيا، على أن تُقام مباراة الإياب أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر بالقاهرة.
وقال مصدر في الأهلي، إن كاف قرر تأجيل مباراة الفريق في دور الـ32 عدة أيام بعد تحديد موعد السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي بفريق اتحاد العاصمة الجزائري حيث سيُقام السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري بالسعودية.
وكان الأهلى قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2 فى مجموع مباراتي الذهاب.
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