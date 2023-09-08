Saturday, 09 September 2023 07:34 GMT

منتخب شابات اليد يواجه مدغشقر فى بطولة أفريقيا بتونس

9/8/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب شابات كرة اليد نظيره مدغشقر فى ثانى مبارياته بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس حتى 14 سبتمبر
الجارى.



وحقق منتخب شابات اليد الفوز على مالى بنتيجة 64/15 ، ويسعى لمواصلة التألق فى لقاء اليوم قبل مواجهة الجزائر غدا.



ووصلت بعثة شابات كرة اليد إلى تونس الثلاثاء للمشاركة فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجارى، ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقه عبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات السيدات.



وتضم قائمة منتخب شابات اليد كلا من: جهاد وائل وسارة علوى ولبنى أشرف و مريم عمر و منة الله الحناوى و نادين طارق و ملك أحمد و جود أحمد وشهد صفى الدين و تقى كامل و لوجين أسامة ونوال أحمد وجنى صلاح وشروق محمود و فاطمة محمود وكنزى حاتم وبسملة إبراهيم.



وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لشابات كرة اليد المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر بتونس عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجانب كلا من تونس والجزائر ومدغشقر ومالى، فيما ضمت المجموعة الأولى، أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا.



بينما أسفرت قرعة الناشئات مواليد 2006 المحدد لها الفترة من 16 و حتى 23 من الشهر نفسه، عن وقوع مصر بالمجموعة "ب" بجانب منتخبات، أنجولا والكونغو الديمقراطية والمغرب، وتضم المجموعة "أ" كلا من غينيا والجزائر وتونس ونيجيريا.







MENAFN08092023000132011024ID1107036757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث