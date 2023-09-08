Saturday, 09 September 2023 07:34 GMT

اليوم.. انطلاق بطولة قطر كلاسيك للاسكواش فى الدوحة

9/8/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة قطر كلاسيك للاسكواش، والمقرر إقامتها فى الدوحة خلال الفترة بين 9 إلى 16 سبتمبر، كثانى البطولات البلاتينية في الموسم الجاري بعد بطولة باريس.



وتصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش، حيث تقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 375 ألف دولار – مقسمة بالتساوي بين الرجال والسيدات.



وتشهد بطولة قطر كلاسيك قرعة منافسات السيدات لأول مرة منذ عام 2015، حيث كانت البطولة خلال الـ 8 سنوات الماضية تقام بمنافسات الرجال فقط.



وتعتبر البطلة المعتزلة لورا ماسارو، هي آخر لاعبة اسكواش توجت ببطولة قطر كلاسيك قبل ثماني سنوات، بعد فوزها في المباراة النهائية على البطلة المصرية نور الشربيني.







MENAFN08092023000132011024ID1107036756

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث