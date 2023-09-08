اليوم.. انطلاق بطولة قطر كلاسيك للاسكواش فى الدوحة
التاريخ
9/8/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة قطر كلاسيك للاسكواش، والمقرر إقامتها فى الدوحة خلال الفترة بين 9 إلى 16 سبتمبر، كثانى البطولات البلاتينية في الموسم الجاري بعد بطولة باريس.
وتصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش، حيث تقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 375 ألف دولار – مقسمة بالتساوي بين الرجال والسيدات.
وتشهد بطولة قطر كلاسيك قرعة منافسات السيدات لأول مرة منذ عام 2015، حيث كانت البطولة خلال الـ 8 سنوات الماضية تقام بمنافسات الرجال فقط.
وتعتبر البطلة المعتزلة لورا ماسارو، هي آخر لاعبة اسكواش توجت ببطولة قطر كلاسيك قبل ثماني سنوات، بعد فوزها في المباراة النهائية على البطلة المصرية نور الشربيني.
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