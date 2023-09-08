مشوار أيمن منصور مع الكرة ملىء بالذكريات التى لا تنسى لجماهير الكرة عموماً وليس جمهور الزمالك فقط، فقد كان متخصصاً فى إحراز الأهداف فى شباك الأهلى والمساهمة مع فريقه فى البطولات، فكانت ضربة البداية بالنسبة له بهدف فى شباك النادى الأهلى وكان هذا أول أهدافه بالقميص الأبيض.

كان أيمن منصور متخصصاً فى هز شباك الأهلى فى كل مباراة تواجه فيها الفريقان، وبالتالى أصبح كابوساً لجماهير الأحمر.

ساهم منصور فى فوز

الزمالك

ببطولة أفريقيا أبطال الدورى عام 1993 ليقرر الاتحاد الإفريقى إقامة مباراة للسوبر بين بطلى بطولتى أبطال الدورى وأبطال الكؤوس وكان وقتها النادى الأهلي