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اليوم.. عيد ميلاد محمود أبو رجيلة وأيمن منصور نجمى الزمالك السابقين

9/8/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 82 ، حيث إنه من مواليد 9 سبتمبر عام 1941، ويعد أبو رجيلة من أبرز نجوم القلعة البيضاء التى حفرت اسمها بقوة فى قلوب الزملكاوية بمختلف الأجيال لما حققه من بطولات خلال مسيرته الكروية والتدريبية داخل المستطيل الأخضر.
أبو رجيلة ولد فى حى عابدين بالقاهرة، وانضم إلى ناشئى نادى الزمالك، وهو ابن الـ17 عامًا، ونال إشادة كبيرة من حلمى زامورا حينها، ليقوم حنفى بسطان بتصعيده إلى فريق الكرة الأول عام 1957.
قائد الزمالك الأسبق شارك فى أول مباراة أمام نادى الترسانة وفاز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، وحصل أبو رجيلة على 4 بطولات مع نادى الزمالك، بواقع بطولتا دورى، وبطولتا كأس مصر عام.
اعتزل أبو رجيلة كرة القدم عام 1967 واتجه بعدها للعمل فى مجال التدريب، وقاد الزمالك للفوز بأول بطولة أفريقية عام 1984 وفاز بالدوري العام مرة واحدة موسم 1984 كما فاز ببطولتي كأس مصر عام 1977 – 1999.
قاد أبو رجيلة العديد من الفرق بعد الزمالك، سواء داخل أو خارج مصر، ومنها الاتحاد السوري ونادى سترة ومنتخب اليمن، ونادى الشباب والنصر السعوديين، وحصل على أول بطولة دورى عام سعودى مع نادي النصر، وقاد داخل مصر كل من الألومنيوم والمصري البورسعيدى والمنصورة.
كما يحتفل أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اليوم السبت، بعيد ميلاده "60" فهو من مواليد 9 سبتمبر 1963، بدأ مشواره فى الملاعب ناشئا بأحد مراكز نادى الشباب فى محافظة الشرقية ثم انتقل لناشئى الأهلى بعد مباراة ودية جمعت الفريقين فى العيد القومى للمحافظة وإعجاب المسؤولين به، بعدها بسنوات وبعد انضمامه للأهلى قرر مسؤولو القطاع الاستغناء عنه فانتقل لنادى السكة الحديد وكان الهداف الأول للفريق فى الدرجة الثانية لأكثر من موسم وساهم فى صعوده للدورى الممتاز، قبل أن ينتقل لنادى الزمالك فى بداية التسعينيات وبالتحديد عام 1992 مع جيل من أفضل الأجيل التى مرت فى تاريخ الأبيض ضم حسين عبداللطيف ومصطفى نجم وعصام مرعى وايمانويل امونيكى.

مشوار أيمن منصور مع الكرة ملىء بالذكريات التى لا تنسى لجماهير الكرة عموماً وليس جمهور الزمالك فقط، فقد كان متخصصاً فى إحراز الأهداف فى شباك الأهلى والمساهمة مع فريقه فى البطولات، فكانت ضربة البداية بالنسبة له بهدف فى شباك النادى الأهلى وكان هذا أول أهدافه بالقميص الأبيض.

كان أيمن منصور متخصصاً فى هز شباك الأهلى فى كل مباراة تواجه فيها الفريقان، وبالتالى أصبح كابوساً لجماهير الأحمر.

ساهم منصور فى فوز
الزمالك
ببطولة أفريقيا أبطال الدورى عام 1993 ليقرر الاتحاد الإفريقى إقامة مباراة للسوبر بين بطلى بطولتى أبطال الدورى وأبطال الكؤوس وكان وقتها النادى الأهلي




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