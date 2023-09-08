رئيس الوزراء الهندي يجري مباحثات مع عدد من قادة العالم قبيل قمة مجموعة العشرين
التاريخ
9/8/2023 11:27:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 8 - 9 (كونا) -- التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الجمعة مع عدد من قادة دول العالم الذين وصلوا الى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي السبت والاحد.
وذكر مكتب رئيس الوزراء أن مودي أجرى محادثات مع الرئيس الامريكي جو بايدن وأنه قال بعد اللقاء "كان اجتماعنا مثمرا للغاية وناقشنا العديد من القضايا التي من شأنها تعزيز الروابط الاقتصادية والشعبية بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد مودي "أن الصداقة بين البلدين ستستمر من اجل القيام بدور عظيم في تعزيز المصالح العالمية".
كما التقى مودي مع نظيرته البنغلاديشية الشيخة حسينة التي تشارك بلادها في القمة كدولة ضيفة وناقش معها التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التعاون السياسي والأمني وإدارة الحدود والتجارة والاتصال والموارد المائية والطاقة والتعاون التنموي والعلاقات الثقافية والشعبية.
واجرى مودي محادثات مع رئيس وزراء موريشيوس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ورئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز والوفد الإسباني معربا عن تطلعه إلى المشاركة في القمة التي توفر فرصة للعمل معا من أجل كوكب أفضل وتخفيف التحديات الملحة وضمان مستقبل أفضل للشباب.
ووصل الى نيودلهي أيضا رئيس الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وسيغيب عن القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث يمثل بلاده وزير الخارجية سيرغي لافروف كما لن يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ وسيمثل الصين رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.
وفرضت الهند اجراءات امنية مشددة في العاصمة نيودلهي التي تستعد لاستضافة قادة العالم. (النهاية)
ا ت ك / ر ج
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