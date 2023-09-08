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رئيس الوزراء الهندي يجري مباحثات مع عدد من قادة العالم قبيل قمة مجموعة العشرين

9/8/2023 11:27:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 8 - 9 (كونا) -- التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الجمعة مع عدد من قادة دول العالم الذين وصلوا الى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي السبت والاحد.
وذكر مكتب رئيس الوزراء أن مودي أجرى محادثات مع الرئيس الامريكي جو بايدن وأنه قال بعد اللقاء "كان اجتماعنا مثمرا للغاية وناقشنا العديد من القضايا التي من شأنها تعزيز الروابط الاقتصادية والشعبية بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد مودي "أن الصداقة بين البلدين ستستمر من اجل القيام بدور عظيم في تعزيز المصالح العالمية".
كما التقى مودي مع نظيرته البنغلاديشية الشيخة حسينة التي تشارك بلادها في القمة كدولة ضيفة وناقش معها التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التعاون السياسي والأمني وإدارة الحدود والتجارة والاتصال والموارد المائية والطاقة والتعاون التنموي والعلاقات الثقافية والشعبية.
واجرى مودي محادثات مع رئيس وزراء موريشيوس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ورئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز والوفد الإسباني معربا عن تطلعه إلى المشاركة في القمة التي توفر فرصة للعمل معا من أجل كوكب أفضل وتخفيف التحديات الملحة وضمان مستقبل أفضل للشباب.
ووصل الى نيودلهي أيضا رئيس الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وسيغيب عن القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث يمثل بلاده وزير الخارجية سيرغي لافروف كما لن يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ وسيمثل الصين رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.
وفرضت الهند اجراءات امنية مشددة في العاصمة نيودلهي التي تستعد لاستضافة قادة العالم. (النهاية)

ا ت ك / ر ج



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