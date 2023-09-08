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انطلاق بطولة كأس العالم للرجبي 2023 في فرنسا

9/8/2023 11:27:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 8 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الجمعة في باريس بطولة كأس العالم للرجبي 2023 التي تستضيفها فرنسا في الفترة من 8 سبتمبر حتى 28 أكتوبر المقبل في تسع مدن فرنسية مختلفة.
واستهلت البطولة بمباراة بين فريق الدولة المضيفة فرنسا ومنافسه من نفس المجموعة نيوزيلندا في (ستاد دو فرانس) بالقرب من العاصمة الفرنسية.
ويشارك في هذه البطولة 20 فريقا مقسما على أربع مجموعات تضم كل منها خمسة فرق وتضم المجموعة الاولى كلا من فرنسا ونيوزيلندا وإيطاليا والأوروغواي ونامبيا.
ومن جهته رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في كلمة الافتتاح ب"أصدقاء الرجبي" معبرا بالنيابة عن الشعب الفرنسي فخره الكبير لاحتضان هذه البطوله على ارض الجمهورية ورحب بجميع الفرق المشاركة.
وقد أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمينان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا في وقت سابق من الاسبوع عن تفاصيل الترتيبات الأمنية حيث اكدا انه سيتم تعبئة 5200 من رجال الشرطة والدرك في أيام المباريات لضمان أمن الفرق المشاركة والجمهور الذي سيحضر الفعاليات.
كما أضاف دارمانين أنه من المرجح أن يصل عدد القوات إلى 7500 عنصر خلال ذروة نشاط البطولة. (النهاية)

م ع / م م ج



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