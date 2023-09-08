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مناورات فرنسية هندية في بحر العرب

9/8/2023 11:27:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 8 - 9 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم الجمعة أن قواتها البحرية شاركت مع نظيرتها الفرنسية في مناورات (فارونا-23) البحرية في بحر العرب.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية ان التمرين البحري على مدى ثلاثة أيام شهد عمليات مشتركة وتجديد الموارد ومناورات تكتيكية مختلفة بمشاركة فرقاطات الصواريخ الموجهة والناقلات وطائرات الدوريات البحرية ومروحيات من الجانبين.
وأضافت الوزارة أن وحدات من الجانبين سعت إلى تعزيز وصقل مهاراتها القتالية الحربية وتحسين قابلية التشغيل البيني وإظهار قدرتها على تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت المرحلة الأولى من (فارونا-23) أقيمت قبالة الساحل الغربي للهند في الفترة من 16 إلى 20 يناير 2023.
وبدأت المناورات البحرية الثنائية للبحرية الهندية والفرنسية عام 1993 وتم إطلاق اسم (فارونا) على المناورات عام 2001.
وأصبحت المناورات البحرية سمة مميزة للعلاقات الثنائية الإستراتيجية بين الهند وفرنسا.
ويوفر التمرين فرصة للتعلم من أفضل الممارسات والإجراءات لدى الاخر كما يسهل التمرين التفاعل على المستوى التشغيلي بين البحريتين لتعزيز التعاون المتبادل من أجل ضمان الأمن والسلامة والحرية في البحر. (النهاية)

ا ت ك / م م ج




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