مناورات فرنسية هندية في بحر العرب
التاريخ
9/8/2023 11:27:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 8 - 9 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم الجمعة أن قواتها البحرية شاركت مع نظيرتها الفرنسية في مناورات (فارونا-23) البحرية في بحر العرب.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية ان التمرين البحري على مدى ثلاثة أيام شهد عمليات مشتركة وتجديد الموارد ومناورات تكتيكية مختلفة بمشاركة فرقاطات الصواريخ الموجهة والناقلات وطائرات الدوريات البحرية ومروحيات من الجانبين.
وأضافت الوزارة أن وحدات من الجانبين سعت إلى تعزيز وصقل مهاراتها القتالية الحربية وتحسين قابلية التشغيل البيني وإظهار قدرتها على تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت المرحلة الأولى من (فارونا-23) أقيمت قبالة الساحل الغربي للهند في الفترة من 16 إلى 20 يناير 2023.
وبدأت المناورات البحرية الثنائية للبحرية الهندية والفرنسية عام 1993 وتم إطلاق اسم (فارونا) على المناورات عام 2001.
وأصبحت المناورات البحرية سمة مميزة للعلاقات الثنائية الإستراتيجية بين الهند وفرنسا.
ويوفر التمرين فرصة للتعلم من أفضل الممارسات والإجراءات لدى الاخر كما يسهل التمرين التفاعل على المستوى التشغيلي بين البحريتين لتعزيز التعاون المتبادل من أجل ضمان الأمن والسلامة والحرية في البحر. (النهاية)
ا ت ك / م م ج
MENAFN08092023000071011013ID1107036752
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