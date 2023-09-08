وزير الشباب والرياضة المصري يؤكد ضرورة تهيئة المناخ الداعم لممارسة الرياضة للجميع
التاريخ
9/8/2023 11:27:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 9 (كونا) -- دعا وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي اليوم الجمعة الى تهيئة المناخ الداعم لممارسة الرياضة للجميع وتشجيع المنافسة الرياضية بين مختلف الفئات العمرية للشباب وأهمية التميز في الألعاب الفردية والجماعية.
وذكرت وزارة الشباب والرياضة المصرية في بيان أن ذلك جاء في كلمة للوزير صبحي خلال فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع الذي ينظمه الاتحاد الدولي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحادين المصري والعربي خلال الفترة من 7 الى 10 سبتمبر الجاري.
وأكد صبحي أهمية هذا المؤتمر الذي يعد أحد الأنشطة العلمية والفعاليات التي يعكف على تنظيمها الاتحاد الدولي سنويا في مختلف الدول ويشهد مشاركة واسعة من قبل علماء الرياضة والتربية البدنية والباحثين والأكاديميين من كافة الدول لتبادل المعارف والأفكار والخبرات في مجال الرياضة للجميع.
وأوضح أهمية الرياضة للجميع "بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القدرات البدنية" مشيرا إلى أن الرياضة "تسهم في تعزيز الصحة واللياقة البدنية وتعزيز التواصل الاجتماعي وتعلم القيم والمهارات".
وقال "ان الرياضة أسلوب حياة للجميع سواء كانت رؤية أو ممارسة او منافسة" داعيا كافة الدول الى "تهيئة المناخ الداعم للتحفيز على ممارستها لإعداد جيل من الشباب القادر على مواجهة التحديات".
كما حث على ضرورة تشجيع المنافسة الرياضية والتميز في الألعاب الفردية والجماعية والعمل على تعزيز وحوكمة ومساهمة الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني للدول وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف صبحي أن اتحاد الرياضة للجميع من أكثر الاتحادات التي تعتمد على البحث العلمي المرتبط بالتطبيقات وتأثيرها من الناحية الصحية والنفسية لممارسة الرياضة الطبيعية معربا عن سعادته بتنظيم بلاده هذا المؤتمر الذي يعزز التعاون العلمي والثقافي بين كافة الدول في مجال الرياضة.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع البحريني عيسى عبدالرحيم في كلمته خلال فعاليات المؤتمر "أن الرياضة للجميع باتت أمنا قوميا وتمثل القوة الناعمة".
ودعا عبدالرحيم الى ضرورة "استغلال البحث العلمي من أجل التصدي للتحديات وحل المشكلات بأسلوب علمي وكذلك تعزيز مبدأ الرياضة أسلوب حياة" موجها الشكر للدولة المصرية على رعايتها للمؤتمر والابداع في تنظيمه وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
بدوره أكد أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع الدكتور يحيى حسن في كلمته أن المؤتمر يقدم فرصة للباحثين والمتخصصين بمجال الرياضة للجميع في تقديم أوراق عمل ونشر أبحاث علمية.
ويشهد المؤتمر العديد من الفعاليات منها (البناء المستدام ودور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع) و(نماذج تطبيقية لمدن تقدم برامج الرياضة للجميع) و(الرياضة للجميع وأهداف التنمية المستدامة) و(فلسفة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وأثره على منظومة الرياضة للجميع كأسلوب حياة).
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور في مقدمتها دور الرياضة للجميع في بناء الانسان والعائد الاقتصادي على الدول وأكواد بناء الطرق والمدن وفقا لرؤية الرياضة للجميع ودور الرياضة للجميع في الحد من الإنفاق العلاجي.
كما يناقش دور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع والتشريعات الرياضية في مجال الرياضة للجميع والرياضة للجميع والأشخاص ذوي الإعاقة وتأثيرها على السياحة الرياضية ونماذج تطبيقية للرياضة للجميع.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عدد من الخبراء والأساتذة والوفود العربية والدولية من بينهم مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الدكتورة كاثرين كارتي ورئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع عيسى عبد الرحيم ورئيس اللجنة العليا العلمية بوزارة الشباب والرياضة المصرية الدكتور كمال درويش. (النهاية)
م م / ر ج
MENAFN08092023000071011013ID1107036751
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.