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وزير الشباب والرياضة المصري يؤكد ضرورة تهيئة المناخ الداعم لممارسة الرياضة للجميع

9/8/2023 11:27:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 9 (كونا) -- دعا وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي اليوم الجمعة الى تهيئة المناخ الداعم لممارسة الرياضة للجميع وتشجيع المنافسة الرياضية بين مختلف الفئات العمرية للشباب وأهمية التميز في الألعاب الفردية والجماعية.
وذكرت وزارة الشباب والرياضة المصرية في بيان أن ذلك جاء في كلمة للوزير صبحي خلال فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع الذي ينظمه الاتحاد الدولي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحادين المصري والعربي خلال الفترة من 7 الى 10 سبتمبر الجاري.
وأكد صبحي أهمية هذا المؤتمر الذي يعد أحد الأنشطة العلمية والفعاليات التي يعكف على تنظيمها الاتحاد الدولي سنويا في مختلف الدول ويشهد مشاركة واسعة من قبل علماء الرياضة والتربية البدنية والباحثين والأكاديميين من كافة الدول لتبادل المعارف والأفكار والخبرات في مجال الرياضة للجميع.
وأوضح أهمية الرياضة للجميع "بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القدرات البدنية" مشيرا إلى أن الرياضة "تسهم في تعزيز الصحة واللياقة البدنية وتعزيز التواصل الاجتماعي وتعلم القيم والمهارات".
وقال "ان الرياضة أسلوب حياة للجميع سواء كانت رؤية أو ممارسة او منافسة" داعيا كافة الدول الى "تهيئة المناخ الداعم للتحفيز على ممارستها لإعداد جيل من الشباب القادر على مواجهة التحديات".
كما حث على ضرورة تشجيع المنافسة الرياضية والتميز في الألعاب الفردية والجماعية والعمل على تعزيز وحوكمة ومساهمة الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني للدول وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف صبحي أن اتحاد الرياضة للجميع من أكثر الاتحادات التي تعتمد على البحث العلمي المرتبط بالتطبيقات وتأثيرها من الناحية الصحية والنفسية لممارسة الرياضة الطبيعية معربا عن سعادته بتنظيم بلاده هذا المؤتمر الذي يعزز التعاون العلمي والثقافي بين كافة الدول في مجال الرياضة.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع البحريني عيسى عبدالرحيم في كلمته خلال فعاليات المؤتمر "أن الرياضة للجميع باتت أمنا قوميا وتمثل القوة الناعمة".
ودعا عبدالرحيم الى ضرورة "استغلال البحث العلمي من أجل التصدي للتحديات وحل المشكلات بأسلوب علمي وكذلك تعزيز مبدأ الرياضة أسلوب حياة" موجها الشكر للدولة المصرية على رعايتها للمؤتمر والابداع في تنظيمه وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
بدوره أكد أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع الدكتور يحيى حسن في كلمته أن المؤتمر يقدم فرصة للباحثين والمتخصصين بمجال الرياضة للجميع في تقديم أوراق عمل ونشر أبحاث علمية.
ويشهد المؤتمر العديد من الفعاليات منها (البناء المستدام ودور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع) و(نماذج تطبيقية لمدن تقدم برامج الرياضة للجميع) و(الرياضة للجميع وأهداف التنمية المستدامة) و(فلسفة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وأثره على منظومة الرياضة للجميع كأسلوب حياة).
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور في مقدمتها دور الرياضة للجميع في بناء الانسان والعائد الاقتصادي على الدول وأكواد بناء الطرق والمدن وفقا لرؤية الرياضة للجميع ودور الرياضة للجميع في الحد من الإنفاق العلاجي.
كما يناقش دور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع والتشريعات الرياضية في مجال الرياضة للجميع والرياضة للجميع والأشخاص ذوي الإعاقة وتأثيرها على السياحة الرياضية ونماذج تطبيقية للرياضة للجميع.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عدد من الخبراء والأساتذة والوفود العربية والدولية من بينهم مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الدكتورة كاثرين كارتي ورئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع عيسى عبد الرحيم ورئيس اللجنة العليا العلمية بوزارة الشباب والرياضة المصرية الدكتور كمال درويش. (النهاية)

م م / ر ج




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