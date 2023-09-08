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وزير الخارجية الجزائري ونظيره الهنغاري يبحثان العلاقات الثنائية وأزمتي النيجر ومالي

9/8/2023 11:27:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 8 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو اليوم الجمعة في بودابست "سبل إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون والصداقة بين البلدين إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية" حيث تم التركيز على "مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل وبالتحديد أزمتي النيجر ومالي".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها مساء اليوم الجمعة إن "عطاف أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو تلتها جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين تم خلالها التطرق إلى مستقبل العلاقات الثنائية وعدد من القضايا المشتركة".
وأوضح عطاف في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن "زيارته تهدف أساسا إلى تأكيد التزام الجزائر بتوطيد العلاقات التي تربطها بهنغاريار والعمل على توفير عوامل وظروف نمو وتطور هذه العلاقات".
وأكد "أهمية الزيارة التي ستقوم بها رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك إلى الجزائر مستقبلا بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون" مشددا على ضرورة "التحضير الأمثل لهذا الاستحقاق الهام بغية الوصول إلى مخرجات ونتائج نوعية تدشن عهدا جديدا في تاريخ العلاقات الجزائرية-الهنغارية".
وكشف عطاف أنه "أطلع نظيره الهنغاري على الجهود التي تبذلها الجزائر للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتغليب منطق الحوار والتفاوض لتشجيع الحلول السلمية للأزمات لاسيما في كل من النيجر ومالي".
كما أعرب الوزير الجزائري بحسب البيان عن "أسفه لحالة الانسداد والجمود التي آلت إليها علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في المرحلة الراهنة" آملا أن يكون لهنغاريا "دور وإسهام في تجاوز هذه الوضعية المضرة بالمصالح الرئيسية للطرفين لا سيما وأن هنغاريا ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال السداسي الثاني من العام المقبل".
من جانبه أكد الوزير الهنغاري أن بلاده "تدعم بقوة جهود الجزائر ومبادرتها الرامية لحل الأزمة في النيجر واستعادة النظام الدستوري في هذا البلد" مشيرا إلى "أهمية البعد الإقليمي لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون من حيث أنها تسلط الضوء على ضرورة معالجة اشكالية التنمية الاقتصادية في الساحل".
وفي الختام أكد عطاف أنه "طلب من نظيره الهنغاري تسهيل حضور الجزائر لاجتماع من اجتماعات مجموعة (فيسيغراد) ـ التي تضم أربع دول من وسط أوروبا هي جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ـ بغرض اطلاعها على الأوضاع في منطقة الساحل وعلى مساعيها الرامية لنشر الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه في هذا الفضاء الإقليمي".
وبدأ وزير الخارجية الجزائري اليوم زيارة عمل إلى هنغاريا بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون تندرج في إطار الجهود المبذولة لإضفاء حركية جديدة على علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين البلدين وكذا تعزيز التشاور السياسي البيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

م ر / م م ج




MENAFN08092023000071011013ID1107036749

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