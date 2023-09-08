وزير الخارجية الجزائري ونظيره الهنغاري يبحثان العلاقات الثنائية وأزمتي النيجر ومالي
التاريخ
9/8/2023 11:27:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 8 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو اليوم الجمعة في بودابست "سبل إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون والصداقة بين البلدين إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية" حيث تم التركيز على "مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل وبالتحديد أزمتي النيجر ومالي".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها مساء اليوم الجمعة إن "عطاف أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو تلتها جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين تم خلالها التطرق إلى مستقبل العلاقات الثنائية وعدد من القضايا المشتركة".
وأوضح عطاف في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن "زيارته تهدف أساسا إلى تأكيد التزام الجزائر بتوطيد العلاقات التي تربطها بهنغاريار والعمل على توفير عوامل وظروف نمو وتطور هذه العلاقات".
وأكد "أهمية الزيارة التي ستقوم بها رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك إلى الجزائر مستقبلا بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون" مشددا على ضرورة "التحضير الأمثل لهذا الاستحقاق الهام بغية الوصول إلى مخرجات ونتائج نوعية تدشن عهدا جديدا في تاريخ العلاقات الجزائرية-الهنغارية".
وكشف عطاف أنه "أطلع نظيره الهنغاري على الجهود التي تبذلها الجزائر للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتغليب منطق الحوار والتفاوض لتشجيع الحلول السلمية للأزمات لاسيما في كل من النيجر ومالي".
كما أعرب الوزير الجزائري بحسب البيان عن "أسفه لحالة الانسداد والجمود التي آلت إليها علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في المرحلة الراهنة" آملا أن يكون لهنغاريا "دور وإسهام في تجاوز هذه الوضعية المضرة بالمصالح الرئيسية للطرفين لا سيما وأن هنغاريا ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال السداسي الثاني من العام المقبل".
من جانبه أكد الوزير الهنغاري أن بلاده "تدعم بقوة جهود الجزائر ومبادرتها الرامية لحل الأزمة في النيجر واستعادة النظام الدستوري في هذا البلد" مشيرا إلى "أهمية البعد الإقليمي لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون من حيث أنها تسلط الضوء على ضرورة معالجة اشكالية التنمية الاقتصادية في الساحل".
وفي الختام أكد عطاف أنه "طلب من نظيره الهنغاري تسهيل حضور الجزائر لاجتماع من اجتماعات مجموعة (فيسيغراد) ـ التي تضم أربع دول من وسط أوروبا هي جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ـ بغرض اطلاعها على الأوضاع في منطقة الساحل وعلى مساعيها الرامية لنشر الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه في هذا الفضاء الإقليمي".
وبدأ وزير الخارجية الجزائري اليوم زيارة عمل إلى هنغاريا بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون تندرج في إطار الجهود المبذولة لإضفاء حركية جديدة على علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين البلدين وكذا تعزيز التشاور السياسي البيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN08092023000071011013ID1107036749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.