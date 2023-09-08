مؤتمر السكان والصحة يختتم أعماله في مصر بالدعوة لوضع حلول لمشكلة الزيادة السكانية
التاريخ
9/8/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 9 (كونا) -- اختتم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 فعالياته اليوم الجمعة بإصدار توصيات كان أهمها الدعوة الى وضع حلول لمشكلة الزيادة السكانية وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأعلن وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار في بيان ختامي صادر عن المؤتمر الذي بدأت فعالياته الثلاثاء الماضي تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقد تحت شعار (سكان أصحاء من اجل تنمية مستدامة) الخروج بتوصيات عدة تشمل الاستثمار في رأس المال البشري بقيام جميع الشركاء بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة.
ودعا المؤتمر الى ضرورة خلق فرص العمل اللائق والتشغيل وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين دور المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري والاستجابات المناسبة لتغير المناخ.
وأكد أهمية تفعيل وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية في حشد دعم المجتمع والأسرة وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية على أساس الاختيار المستنير.
وحث المؤتمر على ضرورة زيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 لاسيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها لتنظيم الأسرة.
كما دعا لإيلاء القطاع الخاص الأهمية للشراكة في برنامج السكان والصحة والتنمية لاسيما في مجالات تعبئة التمويل من القطاع الخاص وتقديم الخدمات وإنتاج السلع وتوزيعها وتعزيز الابتكارات بما في ذلك التسويق الاجتماعي.
وأهاب المؤتمر بضرورة تعزيز الاتجاهات الداعمة لتبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التي تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب.
وأشار الى أن الإنفاق على برامج السكان وتنظيم الأسرة هو إنفاق استثماري يحقق عائدا ملموسا وهو ما يتطلب أخذ البعد السكاني في الاعتبار عند مناقشة ميزانيات الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ الخطة السكانية.
ولفت إلى ضرورة تشجيع الهيئات المانحة ومصادر التمويل المحلي على تمويل مشروعات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة ومشروعات التثقيف الصحي والأسري بهدف فتح آفاق جديدة لفرص العمل أمام الشباب.
ودعا كذلك الى ضرورة دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية بنوعياته المختلفة وتحديث واستمرارية السياسة الإعلامية السكانية بما يضمن الحفاظ على وضع المشكلة السكانية وتبعاتها في بؤرة اهتمام المجتمع.
وحض المؤتمر على ضرورة الالتزام بالأساليب العلمية في كافة مراحل التخطيط للحملات الإعلامية والإعلانية اضافة الى تفعيل دور المرأة في تبني مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال دعم مشاركتها في سوق العمل وتوفير البيئة الداعمة لها.
وأشار إلى العمل على تنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات العاملين في المجال السكاني على مختلف مستويات العمل السكاني واهمية تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية من الأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان.
واستعرض الوزير عبد الغفار حجم المشاركة في المؤتمر مبينا أن عدد الحاضرين بلغ 32 ألفا و874 شخصا من المصريين والأجانب ناقشوا وتحاوروا واستعرضوا تجاربهم وأهم التحديات والمعوقات ووضع حلول جذرية لها اضافة إلى طرح التجارب الناجحة للدول الرائدة بهدف الوصول إلى رؤية موحدة نحو قضايا مشتركة تؤثر على مجتمعاتنا جميعًا.
كما استعرض عبد الغفار المتحدثين خلال المؤتمر موضحا أنه تم الالتقاء ب 270 متحدثا مصريا وأجنبيا في برنامج علمي تضمن 65 جلسة حوارية وبرنامج تعليمي للزمالة المصرية تضمن 47 جلسة وورشة عمل بواقع 375 متحدث في 31 تخصص استفاد منها آلاف المشاركين في المؤتمر.
وأكد أن الاهتمام الكبير للجمهور بالمؤتمر وأهدافه يتضح في الإقبال الكبير على التسجيل والحضور والمتابعة حيث سجل الحضور على الموقع الالكتروني للمؤتمر حوالي 20 ألف و867 شخصا فيما سجل الموقع الإلكتروني للمؤتمر 29 ألف و159 زيارة تم من خلالها تصفح أكثر من 90 ألف و238 مشاهدة للمحتوى المنشور عن فعاليات المؤتمر.
وكشف عبد الغفار عن اطلاق النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في الفترة من 21 الى 24 أكتوبر 2024 معربا عن أمله بأن يكون المؤتمر المقبل على قدر من المحتوى الجيد والإدارة والتنظيم الذي شهدته النسخة الأولى التي تمثل الشرارة الأولى لتحريك العمل الفعلي والتمكن من السير نحو مجتمع متوازن بين السكان والتنمية (النهاية)
م م / ر ج
MENAFN08092023000071011013ID1107036748
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