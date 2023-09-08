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مؤتمر السكان والصحة يختتم أعماله في مصر بالدعوة لوضع حلول لمشكلة الزيادة السكانية

9/8/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 9 (كونا) -- اختتم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 فعالياته اليوم الجمعة بإصدار توصيات كان أهمها الدعوة الى وضع حلول لمشكلة الزيادة السكانية وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأعلن وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار في بيان ختامي صادر عن المؤتمر الذي بدأت فعالياته الثلاثاء الماضي تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقد تحت شعار (سكان أصحاء من اجل تنمية مستدامة) الخروج بتوصيات عدة تشمل الاستثمار في رأس المال البشري بقيام جميع الشركاء بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة.
ودعا المؤتمر الى ضرورة خلق فرص العمل اللائق والتشغيل وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين دور المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري والاستجابات المناسبة لتغير المناخ.
وأكد أهمية تفعيل وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية في حشد دعم المجتمع والأسرة وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية على أساس الاختيار المستنير.
وحث المؤتمر على ضرورة زيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 لاسيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها لتنظيم الأسرة.
كما دعا لإيلاء القطاع الخاص الأهمية للشراكة في برنامج السكان والصحة والتنمية لاسيما في مجالات تعبئة التمويل من القطاع الخاص وتقديم الخدمات وإنتاج السلع وتوزيعها وتعزيز الابتكارات بما في ذلك التسويق الاجتماعي.
وأهاب المؤتمر بضرورة تعزيز الاتجاهات الداعمة لتبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التي تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب.
وأشار الى أن الإنفاق على برامج السكان وتنظيم الأسرة هو إنفاق استثماري يحقق عائدا ملموسا وهو ما يتطلب أخذ البعد السكاني في الاعتبار عند مناقشة ميزانيات الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ الخطة السكانية.
ولفت إلى ضرورة تشجيع الهيئات المانحة ومصادر التمويل المحلي على تمويل مشروعات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة ومشروعات التثقيف الصحي والأسري بهدف فتح آفاق جديدة لفرص العمل أمام الشباب.
ودعا كذلك الى ضرورة دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية بنوعياته المختلفة وتحديث واستمرارية السياسة الإعلامية السكانية بما يضمن الحفاظ على وضع المشكلة السكانية وتبعاتها في بؤرة اهتمام المجتمع.
وحض المؤتمر على ضرورة الالتزام بالأساليب العلمية في كافة مراحل التخطيط للحملات الإعلامية والإعلانية اضافة الى تفعيل دور المرأة في تبني مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال دعم مشاركتها في سوق العمل وتوفير البيئة الداعمة لها.
وأشار إلى العمل على تنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات العاملين في المجال السكاني على مختلف مستويات العمل السكاني واهمية تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية من الأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان.
واستعرض الوزير عبد الغفار حجم المشاركة في المؤتمر مبينا أن عدد الحاضرين بلغ 32 ألفا و874 شخصا من المصريين والأجانب ناقشوا وتحاوروا واستعرضوا تجاربهم وأهم التحديات والمعوقات ووضع حلول جذرية لها اضافة إلى طرح التجارب الناجحة للدول الرائدة بهدف الوصول إلى رؤية موحدة نحو قضايا مشتركة تؤثر على مجتمعاتنا جميعًا.
كما استعرض عبد الغفار المتحدثين خلال المؤتمر موضحا أنه تم الالتقاء ب 270 متحدثا مصريا وأجنبيا في برنامج علمي تضمن 65 جلسة حوارية وبرنامج تعليمي للزمالة المصرية تضمن 47 جلسة وورشة عمل بواقع 375 متحدث في 31 تخصص استفاد منها آلاف المشاركين في المؤتمر.
وأكد أن الاهتمام الكبير للجمهور بالمؤتمر وأهدافه يتضح في الإقبال الكبير على التسجيل والحضور والمتابعة حيث سجل الحضور على الموقع الالكتروني للمؤتمر حوالي 20 ألف و867 شخصا فيما سجل الموقع الإلكتروني للمؤتمر 29 ألف و159 زيارة تم من خلالها تصفح أكثر من 90 ألف و238 مشاهدة للمحتوى المنشور عن فعاليات المؤتمر.
وكشف عبد الغفار عن اطلاق النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في الفترة من 21 الى 24 أكتوبر 2024 معربا عن أمله بأن يكون المؤتمر المقبل على قدر من المحتوى الجيد والإدارة والتنظيم الذي شهدته النسخة الأولى التي تمثل الشرارة الأولى لتحريك العمل الفعلي والتمكن من السير نحو مجتمع متوازن بين السكان والتنمية (النهاية)

م م / ر ج



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