الديوان الملكي السعودي يعلن ترؤس ولي العهد وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين
التاريخ
9/8/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 9 (كونا) -- أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سيترأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة نيودلهي الهندية يومي السبت والأحد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان عن الديوان الملكي السعودي أن الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لجمهورية الهند لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أنه سيتم كذلك عقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي. (النهاية)
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