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الديوان الملكي السعودي يعلن ترؤس ولي العهد وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين

9/8/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 9 (كونا) -- أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سيترأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة نيودلهي الهندية يومي السبت والأحد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان عن الديوان الملكي السعودي أن الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لجمهورية الهند لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أنه سيتم كذلك عقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي. (النهاية)

ع س ط / ر ج



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