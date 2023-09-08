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ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الاوكراني هاتفيا مستجدات الأزمة في بلاده

9/8/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 9 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا اليوم الجمعة مستجدات الأزمة الأوكرانية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية والوصول إلى السلام ومواصلة الجهود للاسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
من جهته أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لولي العهد السعودي على استضافة المملكة اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية وشكره لجهود سموه الشخصية في هذا الشأن. (النهاية)

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