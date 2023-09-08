ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الاوكراني هاتفيا مستجدات الأزمة في بلاده
التاريخ
9/8/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 9 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا اليوم الجمعة مستجدات الأزمة الأوكرانية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية والوصول إلى السلام ومواصلة الجهود للاسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
من جهته أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لولي العهد السعودي على استضافة المملكة اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية وشكره لجهود سموه الشخصية في هذا الشأن. (النهاية)
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