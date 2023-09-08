أبوظبي - الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعلن سقوط طائرة عمودية تابعة لإحدى الشركات الخاصة أثناء رحلة تدريب ليلية قبالة سواحل إمارة (أم القيوين) والعثور على جثمان أحد أفرادها فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.

واشنطن - الولايات المتحدة تعلن عن مصادرة شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات تابعة لإيران حاولت نقلها لبيعها في التفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة عقب هجمات 11 سبتمبر والمتعلقة بالتهديدات "الإرهابية" ضد الولايات المتحدة بالإضافة إلى تلك المتعلقة بداعمي "الإرهاب" مدة عام إضافي. (النهاية) ر ج