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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/8/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تقول إن فرقها المعنية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المناطق المتضررة من انقطاعه إثر عطل في محطة التحويل (حولي أيه) وحريق محدود في محطة (عبدالله السالم) والوزير جاسم الاستاد وجه بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على الأسباب.

أبوظبي - الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعلن سقوط طائرة عمودية تابعة لإحدى الشركات الخاصة أثناء رحلة تدريب ليلية قبالة سواحل إمارة (أم القيوين) والعثور على جثمان أحد أفرادها فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.

واشنطن - الولايات المتحدة تعلن عن مصادرة شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات تابعة لإيران حاولت نقلها لبيعها في التفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة عقب هجمات 11 سبتمبر والمتعلقة بالتهديدات "الإرهابية" ضد الولايات المتحدة بالإضافة إلى تلك المتعلقة بداعمي "الإرهاب" مدة عام إضافي. (النهاية) ر ج

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