موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/8/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تقول إن فرقها المعنية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المناطق المتضررة من انقطاعه إثر عطل في محطة التحويل (حولي أيه) وحريق محدود في محطة (عبدالله السالم) والوزير جاسم الاستاد وجه بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على الأسباب.
أبوظبي - الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعلن سقوط طائرة عمودية تابعة لإحدى الشركات الخاصة أثناء رحلة تدريب ليلية قبالة سواحل إمارة (أم القيوين) والعثور على جثمان أحد أفرادها فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.
واشنطن - الولايات المتحدة تعلن عن مصادرة شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات تابعة لإيران حاولت نقلها لبيعها في التفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة عقب هجمات 11 سبتمبر والمتعلقة بالتهديدات "الإرهابية" ضد الولايات المتحدة بالإضافة إلى تلك المتعلقة بداعمي "الإرهاب" مدة عام إضافي. (النهاية) ر ج
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