وأضاف جمهور القلعة مختلف عن اى جمهور آخر، والحمد لله الحفلة حققت نجاح كبير وجائنى اشادات كبيرة عليها .

وقال في تصريحاته فرصة حلوة أرى جمهور كبير في مكان يحمل تاريخ عظيم، وقدمت خلال الحفلة لجمهورى نوعية مزيكا مختلفة ومتنوعة مابين الهادى واليقاع السريع والغربى .

وأشار هذه المشاركة تعد الثانية لى في مهرجان القلعة الذى يضم مجموعة كبيرة من المطربين في مصر والوطن العربى، وأفتخر بالغناء في هذا المهرجان العظيم .

وقال هشام شاركت مؤخرا في المهرجان الصيفى في الأوبرا والإسكندرية والحمد لله استمتعت بكم الجمهور الذى تواجد وحرص على حضور الحفل، وأشعر أنه متعظش للموسيقى وعاوزين يسمعوا حاجو جديدة، مشيرا أن فكرة إذاعة الحفلة على قناة الحياة حدث كبير ويعطى فرصة لمشاهدة الحفل عدد كبير من أنحاء مصر والوطن العربى .



