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هشام خرما: سعيد بالمشاركة في مهرجان القلعة وتجربة مهمة فى مشواري

9/8/2023 11:26:55 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب الموسيقار هشام خرما في تصريحات لـ اليوم السابع عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء حيث شارك للمرة الثانية هذا العام .

وأضاف جمهور القلعة مختلف عن اى جمهور آخر، والحمد لله الحفلة حققت نجاح كبير وجائنى اشادات كبيرة عليها .

وقال في تصريحاته فرصة حلوة أرى جمهور كبير في مكان يحمل تاريخ عظيم، وقدمت خلال الحفلة لجمهورى نوعية مزيكا مختلفة ومتنوعة مابين الهادى واليقاع السريع والغربى .

وأشار هذه المشاركة تعد الثانية لى في مهرجان القلعة الذى يضم مجموعة كبيرة من المطربين في مصر والوطن العربى، وأفتخر بالغناء في هذا المهرجان العظيم .

وقال هشام شاركت مؤخرا في المهرجان الصيفى في الأوبرا والإسكندرية والحمد لله استمتعت بكم الجمهور الذى تواجد وحرص على حضور الحفل، وأشعر أنه متعظش للموسيقى وعاوزين يسمعوا حاجو جديدة، مشيرا أن فكرة إذاعة الحفلة على قناة الحياة حدث كبير ويعطى فرصة لمشاهدة الحفل عدد كبير من أنحاء مصر والوطن العربى .

فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 شملت عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو
state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.
ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.



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