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مطربة ذا فويس إنجى أمين تتنهى من تسجيل أغنية أزمة بسيطة وتطرحها قريبا

9/8/2023 11:26:55 PM
(MENAFN- Youm7) قالت المطربة إنجي أمين ، نجمة برنامج ذا فويس، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها تتعاون في أغنية جديدة تحمل اسم "أزمة بسيطة"، من كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازى وتوزيع شريف عزت ورؤية موسيقية وجيتارات ميزو، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وطرحت مؤخرا نجمة ذا فويس إنجى أمين أغنيتها الجديدة "ليش العتب"، من كلمات على الدرويشى، وألحان أحمد بدوى، وتوزيع
حمادة محروس، توزيع وتريات
يحيى الموجى، هندسة صوت وميكس وماستر ماهر صلاح، إنتاج ريشتارد الحاج.

كانت إنجى أمين
قد طرحت
مؤخرا أحدث أغانيها التى صورتها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "مالك يا شاب"، وقالت إنجى لـ"اليوم السابع" إن سبب غيابها عن الساحة الفنية هو انشغالها بالزواج، حيث علقت قائلة: "كان موضوع جوازي السبب الرئيسي فى غيابى عن الساحة الغنائية ومررت بعد الانفصال بفترة نفسية سيئة جدا، ولكني الحمد لله تجاوزتها وبقوة وركزت فى اختيار مجموعة من الأغاني والألحان بشكل جديد ومختلف عما سبق وقدمته، لتكون بداية قوية وجديدة بالنسبة لي مع بداية هذا العام الجديد، وستكون الأغاني بطريقة الفيديو كليب".

أغنية "مالك يا شاب" من كلمات سامح فرج، وألحان حسين محمود، وتوزيع جمال فتحي وbavly وهندسة صوت وماستر ياسر أنور، والكليب رؤية فنية إنجى أمين، مدير تصوير مصطفى أحمد، مخرج منفذ عمرو رشيد، وإخراج ميدو منيب، وكان آخر كليب للمطربة إنجى أمين بعنوان "اللى حاسدنى"، والكليب من إخراج حسام بدران، والأغنية من كلمات وائل توفيق، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع أشرف البرنس.


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