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شاهد جيسيكا تشاستين أثناء وصولها الفندق للمشاركة فى مهرجان فينسيا

9/8/2023 11:26:55 PM
(MENAFN- Youm7) رصدت عدسات المصورين في إيطاليا الممثلة جيسيكا تشاستين ، وهى تستمتع بالأجواء هناك على هامش التواجد ضمن فعاليات مهرجان فينسيا، في دورته الـ80، أثناء وصولها إلى رصيف فندق Excelsior.


تشاستين

وكانت النجمة العالمية جيسيكا تشاستين تم وضعها في مقارنة بزميلتها النجمة جنيفر لورانس، بعد أن تعثرت في فستانها وسقطت على السلم أثناء صعودها على المسرح لتسلم جائزة
SAG
لأفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير.



تشاستين


فبعد تعثرها السيئ على الدرج ، تلقت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا بعض المساعدة من الممثل الأيرلندي بول ميسكال ورجل في الصف الأمامي، الذي هرع أيضًا لمساعدتها، وعلى الفور سارع مستخدمو تويتر للتعليق على التشابه بين سقوطها جيسيكا ولورانس في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2013.

بمجرد أن عادت جيسيكا على قدميها ، عافرت الفائزة بجائزة الأوسكار بسرعة واستمرت في إلقاء خطاب ملهم ، تكريما للراحل فيليب سيمور هوفمان.



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