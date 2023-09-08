وكانت النجمة العالمية جيسيكا تشاستين تم وضعها في مقارنة بزميلتها النجمة جنيفر لورانس، بعد أن تعثرت في فستانها وسقطت على السلم أثناء صعودها على المسرح لتسلم جائزة

SAG

لأفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير.









فبعد تعثرها السيئ على الدرج ، تلقت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا بعض المساعدة من الممثل الأيرلندي بول ميسكال ورجل في الصف الأمامي، الذي هرع أيضًا لمساعدتها، وعلى الفور سارع مستخدمو تويتر للتعليق على التشابه بين سقوطها جيسيكا ولورانس في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2013.



