Saturday, 09 September 2023 07:33 GMT

ريهام عبد الحكيم تحيي حفلا غنائيا في الأوبرا.. غدا

9/8/2023 11:26:55 PM
(MENAFN- Youm7) تحيي المطربة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية غداً الأحد، حيث تفتتح فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية موسمها الفنى الجديد
بحفل يقام تحت عنوان انغام خالدة ويقودة المايسترو أحمد عامر.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخالدة لكبار نجوم زمن الفن الجميل يؤديها المطربون محمد حسن ، صابرين النجيلى وأحمد عبد الكريم.

وكانت قد قالت ريهام عبد الحكيم، خلال برنامج أنغامى، المذاع على قناة دي إم سى أثناء إستضافتها : والدتى سمعتنى وأنا أغني وفوجئت بى في حفلة مدرسة والمدرسة تدعوها لحضور الحفلة وسماع صوتى ولم تكن تعرف أنى أقدم حفل المدرسة وفوجئت بصوتى المتميز".

وتابعت ريهام عبد الحكيم :"المايسترو سليم سحاب أعلن في دار الأوبرا عن بداية كورال أطفال فوالدتى أخذتى وذهبت للمايسترو سليم سحاب، وامتحنت مع المايسترو سليم سحاب من خلال أغنية لأنغام وكان عمرى 7 سنوات وكان سعيد للغاية صوتى".

وقالت ريهام عبد الحكيم، إن المايسترو سليم سحاب له فضل كبيرعلي وهو والدى الروحى، وقدمنى على المسرح من خلال حفلات الأوبرا .




MENAFN08092023000132011024ID1107036740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث