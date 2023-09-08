ريهام عبد الحكيم تحيي حفلا غنائيا في الأوبرا.. غدا

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخالدة لكبار نجوم زمن الفن الجميل يؤديها المطربون محمد حسن ، صابرين النجيلى وأحمد عبد الكريم.

وكانت قد قالت ريهام عبد الحكيم، خلال برنامج أنغامى، المذاع على قناة دي إم سى أثناء إستضافتها : والدتى سمعتنى وأنا أغني وفوجئت بى في حفلة مدرسة والمدرسة تدعوها لحضور الحفلة وسماع صوتى ولم تكن تعرف أنى أقدم حفل المدرسة وفوجئت بصوتى المتميز".

وتابعت ريهام عبد الحكيم :"المايسترو سليم سحاب أعلن في دار الأوبرا عن بداية كورال أطفال فوالدتى أخذتى وذهبت للمايسترو سليم سحاب، وامتحنت مع المايسترو سليم سحاب من خلال أغنية لأنغام وكان عمرى 7 سنوات وكان سعيد للغاية صوتى".

وقالت ريهام عبد الحكيم، إن المايسترو سليم سحاب له فضل كبيرعلي وهو والدى الروحى، وقدمنى على المسرح من خلال حفلات الأوبرا .







