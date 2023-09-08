كيف تعرف أنك أمام شخص سام؟ 5 علامات أبرزها انعدام التعاطف

كيف تعرف أنك أمام شخص سام؟ 5 علامات أبرزها انعدام التعاطف
التاريخ
9/8/2023 11:26:52 PM
(MENAFN- Youm7) الأشخاص السامين
هم أولئك الأشخاص الذين يمارسون سلوكًا سامًا ومؤذًا في العلاقات الشخصية. يكون من الصعب تمييز هذه الشخصيات في البداية، حيث يتظاهر البعض منهم باللطف والمظهر الجذاب. ومع ذلك، هناك عدة علامات يمكن أن تساعد في التأكد من أن شخصًا ما هو شخصية سامة وفقاً لموقع "heysigmund":
أشياء يقوم بها الشخص السام للتأثير على من حوله
شخصية سامة
سوف يجعلك في حالة تخمين طوال الوقت
الشخص السام يكون لديه شخصية رائعة في البداية، وبعض فترة يتغير عن قصد حتى يتساءل الشخص ما الذى فعله ليجعله يتغير من ناحيته، فقد يكون الشخص غريب الأطوار وعندما يتساءل الشخص الأخر عن ما حدث له تكون الأجابة بأنه لم يحدث شيء، ولهذا يجب على الشخص أن يتوقف عن محاولة إرضاء ذلك الشخص، لأن الشخص السام يعرف أن الشخص المحترم سيبذل مجهود لجعل الشخص الذى يكون مهتم به سعيدا. يجعلك تحاول إثبات نفسك له طوال الوقت
إحدى علامات الشخص السام أنه يجعل الشخص طوال الوقت عليه أن يختار بينه وبين شى آخر، ويشعر الشخص أن ملزم بأختياره، فالشخص السام ينتظر حتى يكون الشخص الآخر يصبح ملتزم في بعض الأمور ثم بعد ذلك يقوم بعمل موقف حتى يختار الشخص الآخر ذلك الأمر، مثل أن يفوت الشخص موعد ما هام حتى يظل يتحدث معه بخصوص امر يهمه.
لا يعتذر أبدا
شخص سام (1)
من المتوقع أن يكذب الشخص السام قبل حتى أن يعتذر، فلا فائدة منه أو من الجدال معه، فهو قادر على تحريف القصة ويغير الطريقة التي تحدث البعض بها، موجود في الأزمات ولكن لا يفرح لك
ولهذا على الشخص أن يحذر منه، ولا يتجادل معه، يكفى أن يسير في طريقه بعيد عنه، ولا تلتفت له، وفكر في طريقة عيشك بشكل أفضل.
من السهل على الشخص السام أن يقلل من الإنجازات التي تقوم بها ويراها أنها عادية لا تستحق الفرح، وفي المقابل ستجده أول من يحيط بك حين تعاني من مشكلة أو أزمة. قد يسبب لك ذلك ارتباكًا ولكنه في الحقيقة لا يطيق أن يتواجد في لحظات فرحك.
انعدام الشفقة وعدم الاهتمام
يعتبر عدم الاهتمام وانعدام الشفقة إشارة للشخصية السامة. فهؤلاء الأشخاص يظهرون قلة اهتمام بمشاعر الآخرين ولا يظهرون أي تعاطف أو تفهم لأحزان الآخرين أو مشاكلهم.
شخص سام
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