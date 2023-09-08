كيف تعرف أنك أمام شخص سام؟ 5 علامات أبرزها انعدام التعاطف







شخصية سامة

الشخص السام يكون لديه شخصية رائعة في البداية، وبعض فترة يتغير عن قصد حتى يتساءل الشخص ما الذى فعله ليجعله يتغير من ناحيته، فقد يكون الشخص غريب الأطوار وعندما يتساءل الشخص الأخر عن ما حدث له تكون الأجابة بأنه لم يحدث شيء، ولهذا يجب على الشخص أن يتوقف عن محاولة إرضاء ذلك الشخص، لأن الشخص السام يعرف أن الشخص المحترم سيبذل مجهود لجعل الشخص الذى يكون مهتم به سعيدا.

إحدى علامات الشخص السام أنه يجعل الشخص طوال الوقت عليه أن يختار بينه وبين شى آخر، ويشعر الشخص أن ملزم بأختياره، فالشخص السام ينتظر حتى يكون الشخص الآخر يصبح ملتزم في بعض الأمور ثم بعد ذلك يقوم بعمل موقف حتى يختار الشخص الآخر ذلك الأمر، مثل أن يفوت الشخص موعد ما هام حتى يظل يتحدث معه بخصوص امر يهمه.



شخص سام (1)

من المتوقع أن يكذب الشخص السام قبل حتى أن يعتذر، فلا فائدة منه أو من الجدال معه، فهو قادر على تحريف القصة ويغير الطريقة التي تحدث البعض بها،

ولهذا على الشخص أن يحذر منه، ولا يتجادل معه، يكفى أن يسير في طريقه بعيد عنه، ولا تلتفت له، وفكر في طريقة عيشك بشكل أفضل.

من السهل على الشخص السام أن يقلل من الإنجازات التي تقوم بها ويراها أنها عادية لا تستحق الفرح، وفي المقابل ستجده أول من يحيط بك حين تعاني من مشكلة أو أزمة. قد يسبب لك ذلك ارتباكًا ولكنه في الحقيقة لا يطيق أن يتواجد في لحظات فرحك.



يعتبر عدم الاهتمام وانعدام الشفقة إشارة للشخصية السامة. فهؤلاء الأشخاص يظهرون قلة اهتمام بمشاعر الآخرين ولا يظهرون أي تعاطف أو تفهم لأحزان الآخرين أو مشاكلهم.







