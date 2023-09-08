Saturday, 09 September 2023 07:33 GMT

كيف تعرف أنك أمام شخص سام؟ 5 علامات أبرزها انعدام التعاطف

9/8/2023 11:26:52 PM
(MENAFN- Youm7) الأشخاص السامين
هم أولئك الأشخاص الذين يمارسون سلوكًا سامًا ومؤذًا في العلاقات الشخصية. يكون من الصعب تمييز هذه الشخصيات في البداية، حيث يتظاهر البعض منهم باللطف والمظهر الجذاب. ومع ذلك، هناك عدة علامات يمكن أن تساعد في التأكد من أن شخصًا ما هو شخصية سامة وفقاً لموقع "heysigmund":



شخصية سامة

أشياء يقوم بها الشخص السام للتأثير على من حوله

سوف يجعلك في حالة تخمين طوال الوقت

الشخص السام يكون لديه شخصية رائعة في البداية، وبعض فترة يتغير عن قصد حتى يتساءل الشخص ما الذى فعله ليجعله يتغير من ناحيته، فقد يكون الشخص غريب الأطوار وعندما يتساءل الشخص الأخر عن ما حدث له تكون الأجابة بأنه لم يحدث شيء، ولهذا يجب على الشخص أن يتوقف عن محاولة إرضاء ذلك الشخص، لأن الشخص السام يعرف أن الشخص المحترم سيبذل مجهود لجعل الشخص الذى يكون مهتم به سعيدا.

يجعلك تحاول إثبات نفسك له طوال الوقت

إحدى علامات الشخص السام أنه يجعل الشخص طوال الوقت عليه أن يختار بينه وبين شى آخر، ويشعر الشخص أن ملزم بأختياره، فالشخص السام ينتظر حتى يكون الشخص الآخر يصبح ملتزم في بعض الأمور ثم بعد ذلك يقوم بعمل موقف حتى يختار الشخص الآخر ذلك الأمر، مثل أن يفوت الشخص موعد ما هام حتى يظل يتحدث معه بخصوص امر يهمه.


شخص سام (1)

لا يعتذر أبدا

من المتوقع أن يكذب الشخص السام قبل حتى أن يعتذر، فلا فائدة منه أو من الجدال معه، فهو قادر على تحريف القصة ويغير الطريقة التي تحدث البعض بها،
ولهذا على الشخص أن يحذر منه، ولا يتجادل معه، يكفى أن يسير في طريقه بعيد عنه، ولا تلتفت له، وفكر في طريقة عيشك بشكل أفضل.

موجود في الأزمات ولكن لا يفرح لك

من السهل على الشخص السام أن يقلل من الإنجازات التي تقوم بها ويراها أنها عادية لا تستحق الفرح، وفي المقابل ستجده أول من يحيط بك حين تعاني من مشكلة أو أزمة. قد يسبب لك ذلك ارتباكًا ولكنه في الحقيقة لا يطيق أن يتواجد في لحظات فرحك.


انعدام الشفقة وعدم الاهتمام

يعتبر عدم الاهتمام وانعدام الشفقة إشارة للشخصية السامة. فهؤلاء الأشخاص يظهرون قلة اهتمام بمشاعر الآخرين ولا يظهرون أي تعاطف أو تفهم لأحزان الآخرين أو مشاكلهم.



شخص سام



MENAFN08092023000132011024ID1107036739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث