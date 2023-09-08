يتمتع مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها حبه الشديد لعمله الذى يدفعه لوضع خطط تساعد على تقدمه ونجاحه، كما يتميز بشخصية قيادية قادرة على إدارة مجموعة من الأشخاص في أي مؤسسة يعمل بها.



يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها الكرم والحرص على مساعدة الآخرين، لكنه في بعض الأحيان يتحول لشخص أنانى، ويتصف أيضاً بالتسرع في اتخاذ القرارات.

ومن مشاهير

برج الحمل

صبا مبارك، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

حاول أن تبحث عن أفكار جديدة ومختلفة لتطبقها في عملك الفترة المقبلة، وإياك وأن تستسلم للكسل والخمول الذى جعلك تقف مكانك لفترة طويلة دون أن تتقدم للأمام.

عبر عن حبك لشريك حياتك طوال الوقت ولا تتجاهله مرة أخرى، كما عليك أن تجدد حياتك معه حتى تتخلص من الشعور بالملل مع مرور الوقت.

اهتم بصحتك أكثر من أي وقت مضى، ولا تفرط في تناول الحلوى الغنية بالسكريات والدهون حتى تتجنب الإصابة بالسمنة، كما عليك ممارسة التمارين الرياضية.

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يعمل على تحسين حياته الأسرية وتجديدها حتى يتخلص من الملل ويقبل على الحياة أكثر من أي وقت مضى.







يتميز

مولود الثور

بالعديد من المميزات الهائلة فهو شخصية يمكن الاعتماد عليها في التخطيط ودراسة المشاريع بشكل كبير، محب للسفر وتناول الأكلات الجديدة، عاشق لفصل الشتاء.

كما يتميز مواليد برج الثور بالعمل الجاد والاجتهاد، حيث يمتلكون قدرة على التحمل والصبر في مواجهة التحديات. كما يتمتعون بالثبات والموثوقية، ويعتبرون أشخاصًا ملتزمين بالوعود والمسؤوليات.

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

التعامل مع الضغط المهني بحرفية يزيد من قدراتك التعليمية بشكل كبير جدًا لذا لا تتوتر من الضغط ولكن تعلم أكثر، لكي

يساعدك في إدارة الأعمال التي تجلب لك توقيع

الصفقات التجارية.



حاول

أن تتعامل مع القضايا المتعلقة بالحب بعناية تجنبًا لحدوث مشكلات بينك وبين شريك حياتك في الفترات الحالية وحاول ألا تخرج عن نطاق السيطرة في العلاقة

والتغلب على الصعوبات.

جدد نظامك الغذائي وابتعد عن التوتر النفسي وتأكد من ممارسة الرياضة بشكل صحيح للتخلص من الصداع والقلق والكسل والملل.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور بأن يتم تلبية احتياجاتك بشكل مريح اليوم والتخلص من

الصعوبات

وكسب بعض الماديات يمكن أن تصبح رجل اعمال شهير.









يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية

اجتماعية

قادرة على تكوين العديد من علاقات الصداقة، كما إنه محبوب من الجميع، وعاشق لعمله.

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى والتي منها قدرته على التأقلم مع الظروف المختلفة في العمل، كما يتمتع بحس فكاهى جعله بمثابة طاقة إيجابية لمن حوله.

ومن مشاهير

برج الجوزاء

جوني ديب، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

حاول أن تعمل خلال الفترة المقبلة على تجديد أفكارك من خلال الاطلاع على كل ماهو جديد في مجالك المهنى حتى تصل لأفكار مختلفة تستطيع من خلالها أن تساعد في تطوير المؤسسة التي تعمل بها.

اعمل على تحسين علاقتك بعائلة شريك حياتك لأنك بذلك تساعد على نجاح وتقوية علاقتك به مع مرور الوقت، ومن ناحية أخرى لا تسمح لأحد بالتدخل بينكما حتى تظل علاقتكما قوية .

احرص على تناول الحليب بشكل يومى حتى تستفيد من عناصره الغذائية كما عليك بالحصول على قسط كافى من النوم حتى تشعر بالنشاط والحيوية مع مرور الوقت.

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يطلع على كل ماهو جديد ومختلف في مجاله المهنى حتى ينجح ويتفوق على زملائه وتزداد ثقته بنفسه.







يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها طيبة القلب والحرص على مساعدة الآخرين، وحب العمل كما يعمل طوال الوقت على حماية عائلته من أي خطر.

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها التردد في اتخاذ القرارات والخوف من الوحدة والمزاجية التي تجعله شخصية غير مفهومة لمن لا يعرفه، كما يميل للعيش في الخيال لفترة من الوقت.

ومن مشاهير

برج السرطان

توم كروز، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

تحكم في انفعالاتك ولا تتسرع في اتخاذ أي قرار قبل دراسته بعناية شديدة، كما عليك بتطوير مهاراتك طوال الوقت حتى تصل لما تحلم به في حياتك المهنية.

حاول أن تنسى أمر الحبيب السابق، حتى تستطيع المضي قدماً في حياتك، لأنك بذلك تترك نفسك فريسة لليأس والإحباط طوال الوقت، لذلك عليك أن تغلق هذه الصفحة وتنسى أمره.

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى ولا تفرط في تناول الحلوى حتى لا تصاب بالسمنة مع مرور الوقت، كما عليك باتباع نظام غذائى لإنقاص وزنك الزائد الذى عانيت منه الفترة الماضية.

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يتحكم في انفعالاته حتى لا ينفعل على من حوله، كما عليه أن يعمل على تحسين علاقته بالجميع حتى يعيش حياة هادئة مستقرة.







مولود

برج الأسد

يتميز بعدة صفات منها أن لديه المقدرة على تحقيق كل أحلامه بكل ثقة، ويحب العمل في الوظائف الكبيرة والقيادية، ولا يسمع الآراء الأخرى حتى ولو كان على خطأ.

مولود برج الأسد يتمتع بالجود ويغدق على من حوله بأمواله بسخاء، ولديه مشاعر مخلصة وحساسة، ويحب الثقافة والقراءة، ليكون على دارية بكل ما يحدث من حوله.

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

قد تشعر بالكثير من الارتباك في العمل، فحاول أن تركز بما تقوم به، واعمل على زيادة قدراتك العملية بشكل كبير، وتعلم مهارات كثيرة تفيدك في العمل لتصل لما تريده.

حاول أن تتعرف على شريك الحياة بشكل كبير، وافهم شخصيته وطريقة تفكيره لتكون قادر على فهمه، ولا تتردد من البوح بمشاعرك بشكل واضح

حتى تعيش بسعادة.

لا تقف تحت أشعة الشمس الحارة، وأشرب الكثير من الماء حتى لا تشعر بالجفاف، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة.



لديك الكثير من مشاعر الشغف عند أداء العمل، فحاول أن تنهى عملك بشكل سريع، ولا تتردد في قول كل تريده، وتعلم من الأخطاء التي تعرضت لها في الماضى.







مولود

برج العذراء

شخصيته طيبة جدًا، إنسان حنون للغاية يعطى بدون مقابل ويسعد بساعدة الأخرين، ولا يعرف الحقد ولا الكذب.

مولود برج العذراء يعشق النجاح ويسعى إليه، تجده صبور على الصعاب ويعتمد عليه في الأمور الحياتية والمهنية، ولكنه لا يثق في الأخرين بسهولة.

ومن مشاهير برج العذراء الملكة رانيا، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.





حاول أن تعمل كثيراً وتجتهد أكثر وأن تنفذ كل الخطط التى وضعتها لنفسك حتى تتخلص من أى مشاكل فى مجال عملك، عليك بالاجتهاد

الحياة العاطفية ستزدهر كثيراً طوال الفترات القادمة وستشعر أنك وجدت حب العمر الذى طالما حلمت به، لذلك يجب أن تكون هادئ وتتعامل بحكمة .

لا تفكر في ما يعكر مزاجك، الحالة النفسية السيئة تبعدك عن جمال الحياة والاستمتاع بها، غير نظام حياتك

وانظر خارج الصندوق.

انظر للحياة الإيجابية هذا أفضل بكثير، ولا تستعجل في الأمور واستخدم الدقة في أي شيء تفعله. قد يحتاج الأمر منك إلى تركيز وعمل دائم، ولكن في النهاية سيكون الأمر أفضل .









برج الميزان



من الأبراج الهوائية وبالتالي فهو معروف بالتوازن والعدل. يتمتع المولودون تحت برج الميزان بحس فني رفيع وذوق راقٍ، حيث يتمتعون بالجمال والأناقة في حياتهم.

واحدة من الصفات الرئيسية لمواليد الميزان هي رغبتهم الشديدة في تحقيق التوازن والسلام في حياتهم. يسعون جاهدين لتجنب الصراعات والنزاعات، ويحرصون على العمل بجد لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف المعنية. وهذا يجعلهم أشخاصًا جيدين في التفاهم والتواصل مع الآخرين.

ومن مشاهير برج الميزان الكينج محمد منير، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

مواليد برج الميزان لديهم طريقة للنجاح فى أعمالهم تتمثل فى الإصرار على الوصول إلى الخطوة التى يريدونها لا يكلون ولا يملون من المثابرة على النجاح، لكنهم لا يفضلون الإدارة، ولكن يفضلون النجاح الفردى.

تعرضت لكثير من الصدمات فى الفترة السابقة، ما جعلك تبعد عن أجواء الحب والارتباط ولكن الحقيقة أن هذا ليس صحيحًا، فالحب يقف على بابك عليك فتحه حتى تجد الشخص المناسب وأصبح لديك خبرة الآن فى حل المشاكل.

لديك مشكلة صحية قديمة لم تعالجها بالشكل المطلوب، عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك حتى تتلافى المشاكل الصحية التى تعرضت لها سابقًا وتتعافى سريعًا.

كثير من المشاريع والأحلام فى طريقها أن تتحقق، لا تتعجل فكل شىء موعد كثير من الأخبار السارة فى الطريق لديك وهناك مشروع على المستوى العملى سوف تحصد نجاحه قريبًا.





يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها إقباله على الحياة وطموحه الذى ليس له حدود، والذى يدفعه لوضع خطط في عمله تجعله يتقدم للأمام طوال الوقت.

يتسم مولود برج العقرب بعدة صفات منها الحرص على كتم الأسرار والإخلاص لشريك حياته كما يعشق أسرته ويتصف بالذكاء والشجاعة التي تدفعه لمواجهة المخاطر والانتصار فيها.

ومن مشاهير

برج العقرب

الموسيقار عمر خيرت، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم ‏السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب، على الصعيد الصحي والمهني ‏والعاطفي. ‏

تستطيع إنجاز العديد من المهام وتحقيق ما تريده، وذلك لصفاتك التي تتمتع بها من شجاعة وذكاء وقدرة على تحقيق المزيد من النجاحات، لذلك فأنت مميز بين زملائك.

تعبيرك الدائم عن حبك لشريك حياتك زاد من تعلقه بك وجعل حياتكما مثالية كما كنت تحلم طوال الوقت، مما أثر بشكل إيجابى على نفسيتك وجعلك تشعر بالسعادة والإقبال على الحياة طوال الوقت.

تعيش حالة من الحيوية والنشاط نتيجة إتباعك لعادات صحية وحرصك على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، والحصول على قسط كافى من النوم .

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في تحقيقه للإنجازات ويعبر عن حبه الشديد لشريك حياته حتى تظل علاقتهما قوية طوال الوقت.





مولود

برج الجدى

جاد جدًا في حياته سواء العملية أو الاجتماعية، وعن العاطفية فإنه محب لشريك حياته ويضحى من أجله كما أنه محب جدًا لعائلته.

مولد برج الجدى يحب العمل ويجتهد فيه بكل طاقته، يجيد تطوير نفسه بما يتناسب مع شركته أو مؤسسته، ملتزم ولا يحاول التجاوز أبدًا.

ومن مشاهير برج الجدى النجمة دلال عبد العزيز ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

الإنصات إلى حديث الزملاء الأكبر منك عمرًا

وخبرة يفيدك جدًا، وينمى من أداءك فى العمل، لا يمكن أن تعتمد على كفاءتك الشخصية طوال الوقت، فأول فوائد العمل هى اكتساب خبرات جديدة.

الذكاء والغموض وقوة الشخصية من أبرز الأشياء التى تقتحم قلب الجدى بسهولة، لكن هناك صفات أهم يجب أن تتوافر فى شريك الحياة، أبرزها القدرة على التعامل مع طبيعتك الجادة، فكر بعقلانية أثناء الاختيار.



لقد قضيت فترة سابقة من العمل الجاد والمرهق لأعصابك حتى أصبحت متوترًا بشكل كبير، وهذا له مدلول سيئ على صحتك النفسية، حاول أن تكون متفتح في التفكر وبسيط ومتقبل للأخر .

تعيش فترة مستقرة فى حياته، وتسعى أن تثبت نفسك فى مجال العمل وتطور من أدائه المهنى وتتعلم أشياء جديدة، ابدأ في تطوير حياتك الاجتماعية أيضًا وابحث عن شريك حياة .





يتصف مولود

برج الدلو

بالحس الفكاهي،

وخفة الظل،

مجتهد بطريقة كبيرة جدًا

يفضل الاستقلالية

ويجيد التفكير خارج الصندوق.

يمتلك مولود برج الدلو الكاريزما وخطف الأنظار،

يتميز بجدية تفكيره وحسن التدبير في الأمور التي تتعلق بالعمل أو بالحياة بشكل عام.



ومن مشاهير برج الدلو الفنانة أحلام

،

ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي







تحلى بالإيجابية في الردود عند التعرض المواقف الصعبة، وحاول أن تضع بعض القواعد التي تساعدك على تنفيذ المهام المطلوبة في أسرع وقت.



سوف تنجذب إلى شخص ما في الكلية أو مكان العمل أو في الحي وسوف

تنمو العلاقة

قوية بينكم،

لذا تحلى بالهدوء والإيجابية خلال الفترات الحالية.

حاول أن توخي الحذر من تناول الأكلات

الدسمة التي قد تسبب لك حالة من السمنة المفرطة،

وتناول أكلات صحية،

ومارس

التمارين والأنشطة التي تساعدك في التخلص من التوتر.

قد تواجه قيودًا معينة من العائلة، ربما بسبب مشاكل من الأقارب المقربين.

لن يستمر الأمر لفترة طويلة ولكنه قد يؤثر عليك بشدة، لذا تجاهله حتى ينتهي.

ستنفق اليوم أموالاً على شراء أصول مفيدة وستكون مشغولاً بالأعمال المنزلية.







مولود

برج القوس

مفكر جيدًا يجيد ربط الأحداث، في مجاله المهنى تجده بارع محبوب من حوله، كما أنه محب للسفر والرحلات ويعشق الحرية.

مولود برج القوس عقلانى يخطط جيدًا لمستقبله، قادر على

تحقيق أهدافه وأحلامه، واثق من نفسه للغاية، بالإضافة إلى أنه إنسان مثقف يعشق القراءة والمعرفة التي يرى فيها الخروج من الأجواء المحيطة به.

من مشاهير برج القوس شريهان، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.





تعجل الأمور لن يفيد حاول أن تكون صبوراً أكثر من ذلك، التعجل لا يأتي بخير أبدًا،

كن هادئاً وتعامل مع الأمور بحكمة أكثر من ذلك. وحاول استشارة الأخرين.

قد تتعرض لمواقف تظهر غيرتك التى تصل إلى حد الجنون، حاول أن تحكم

في أعصابك ولا تجعل الحبيب يشكو من انفعالاتك المستمرة، استخدم العقلانية وثق في الحبيب هناك مواقف كثيرة تثبت اخلاصه لك.

الاسترخاء والنظام الغذائى السليم هما مفتاح استقرار حالتك الصحية والتى يمكن ان تمنحك حالة نفسية مستقرة كذلك فحاول أن تمنح جسمك الاسترخاء اللازم وتقلل من الإجهاد العقلى كى تتخلص من شعورك بالخمول والكسل والمتاعب الجسدية.

أنت موهوب وشخصيتك مثيرة للإعجاب مما يجعلك طوال الوقت محط انظار الجميع ومحط حسدهم كذلك فحاول أن تتحلى بالذكاء الاجتماعى الكافى الذى يجعلك تمتص بوادر الحقد لدى الآخرين.





يتصف مولود

برج الحوت

بأنه شخصية مبدعة مثقفة عاشقة للقراءة وتبادل المعلومات من أكثر الشخصيات التي تسعى للحفاظ على السلام النفسي بد اخلها.



أحيانا يتصف مولود برج الحوت بأنه شخصية غامضة

يتصرف تصرفات غير متوقعة،

رومانسي

يقدم الحب والهدايا بشكل مستمر، جذاب

ومن مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

قد تحتاج إلى تغيير أسلوبك في التواصل اليوم.

يجب أن تتعامل بشكل أفضل مع مشاعر الناس.

ويجب أن تحاول معرفة ما يريدون وما هو المسار الذي اتبعوه.

حاول أن تفهم كيفية سير الأمور بدلاً من فرض منهجياتك على مرؤوسيك.



اقترح مناقشات وخطط مستقبلية لحل جميع المشاكل الموجودة في العلاقة العاطفية بينك وبين شريك حياتك

لكي لا تتسبب في

تفاقم المشكلة

في الفترات المقبلة.

تجنب الوجبات السريعة، اختر الأطباق الرئيسة

الغنية بالبروتينات والمواد المغذية التي تساعد في بناء الجسم

ابتعد عن تناول أدوية او علاجات بدون إشراف الطبيب.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يقوم بشراء

مجوهرات وكسب العديد من الاستثمارات من مصادر مختلفة التي ترفع من مستواك المادي.

