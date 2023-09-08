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وصفات طبيعية للتخلص من السيلوليت.. للحصول على بشرة خالية من العلامات

9/8/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) أسباب السيلوليت أو علامات التمدد عديدة منها عوامل وراثية واتباع نظام غير صحى واحتباس السوائل
وزيادة وزن الجسم والتغيرات الهرمونية، وقلة الحركة وغيرها من العوامل التي تتسبب في إحداث تغيرات للجلد وتؤدى لظهور السيلوليت، وللتخلص من هذه المشكلة نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من السيلوليت، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze ".

وصفات طبيعية للتخلص من السيلوليت

وصفة القهوة للتخلص من السيلوليت

يساعد مقشر القهوة على زيادة الدورة الدموية في المناطق التي يوجد بها السيلوليت، وذلك من خلال تحضير الخليط المكون من 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند والسكر البني إلى ربع كوب من القهوة المطحونة، وخلط المكونات معاً لتشكيل عجينة وفركها بالمناطق التي بها علامات تمدد.


قهوة


وصفة زيت جوز الهند للتخلص من السيلوليت

يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت التي تساعد في التخلص من السيلوليت وذلك من خلال خلط كمية متساوية من زيت جوز الهند مع زيت العرعر الأساسي وتدليك الأماكن المصابة، وتركه عدة دقائق ثم غسل الجسم .


زيت جوز الهند


وصفة جل الصبار للتخلص من السيلوليت

يساعد جل الصبار في شد الجلد و يقلل من السيلوليت، وذلك من خلال تحضير 2-3 ملاعق كبيرة من جل الصبار، ثم تدليك الأماكن المصابة بلطف بحركات دائرية، مع تكرار الوصفة 3 مرات على الأقل في الأسبوع.


جل الصبار



وصفة زيت الروزماري للتخلص من السيلوليت

يساعد زيت إكليل الجبل أو الروز ماري أيضاً على تقليل السيلوليت، وذلك من خلال تحضير 2-3 قطرات من زيت إكليل الجبل و1-2 قطرات من الزيت الطبيعى" زيت مفضل"، ثم خلط قطرتين أو ثلاث قطرات من زيت إكليل الجبل مع قطرة أو قطرتين من الزيت الطبيعى، ثم وضع بضع قطرات من الخليط على كرة قطنية، وتدليك المناطق المصابة وتركها لمدة ساعة ثم غسل الجسم.


زيت الروزماري



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