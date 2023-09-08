وصفات طبيعية للتخلص من السيلوليت.. للحصول على بشرة خالية من العلامات
التاريخ
9/8/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) أسباب السيلوليت أو علامات التمدد عديدة منها عوامل وراثية واتباع نظام غير صحى واحتباس السوائل
وزيادة وزن الجسم والتغيرات الهرمونية، وقلة الحركة وغيرها من العوامل التي تتسبب في إحداث تغيرات للجلد وتؤدى لظهور السيلوليت، وللتخلص من هذه المشكلة نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من السيلوليت، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze ". وصفات طبيعية للتخلص من السيلوليت
وصفة القهوة للتخلص من السيلوليت
يساعد مقشر القهوة على زيادة الدورة الدموية في المناطق التي يوجد بها السيلوليت، وذلك من خلال تحضير الخليط المكون من 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند والسكر البني إلى ربع كوب من القهوة المطحونة، وخلط المكونات معاً لتشكيل عجينة وفركها بالمناطق التي بها علامات تمدد.
قهوة
وصفة زيت جوز الهند للتخلص من السيلوليت
يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت التي تساعد في التخلص من السيلوليت وذلك من خلال خلط كمية متساوية من زيت جوز الهند مع زيت العرعر الأساسي وتدليك الأماكن المصابة، وتركه عدة دقائق ثم غسل الجسم .
زيت جوز الهند
وصفة جل الصبار للتخلص من السيلوليت
يساعد جل الصبار في شد الجلد و يقلل من السيلوليت، وذلك من خلال تحضير 2-3 ملاعق كبيرة من جل الصبار، ثم تدليك الأماكن المصابة بلطف بحركات دائرية، مع تكرار الوصفة 3 مرات على الأقل في الأسبوع.
جل الصبار
وصفة زيت الروزماري للتخلص من السيلوليت
يساعد زيت إكليل الجبل أو الروز ماري أيضاً على تقليل السيلوليت، وذلك من خلال تحضير 2-3 قطرات من زيت إكليل الجبل و1-2 قطرات من الزيت الطبيعى" زيت مفضل"، ثم خلط قطرتين أو ثلاث قطرات من زيت إكليل الجبل مع قطرة أو قطرتين من الزيت الطبيعى، ثم وضع بضع قطرات من الخليط على كرة قطنية، وتدليك المناطق المصابة وتركها لمدة ساعة ثم غسل الجسم.
زيت الروزماري
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