يساعد مقشر القهوة على زيادة الدورة الدموية في المناطق التي يوجد بها السيلوليت، وذلك من خلال تحضير الخليط المكون من 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند والسكر البني إلى ربع كوب من القهوة المطحونة، وخلط المكونات معاً لتشكيل عجينة وفركها بالمناطق التي بها علامات تمدد.





يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت التي تساعد في التخلص من السيلوليت وذلك من خلال خلط كمية متساوية من زيت جوز الهند مع زيت العرعر الأساسي وتدليك الأماكن المصابة، وتركه عدة دقائق ثم غسل الجسم .





يساعد جل الصبار في شد الجلد و يقلل من السيلوليت، وذلك من خلال تحضير 2-3 ملاعق كبيرة من جل الصبار، ثم تدليك الأماكن المصابة بلطف بحركات دائرية، مع تكرار الوصفة 3 مرات على الأقل في الأسبوع.







يساعد زيت إكليل الجبل أو الروز ماري أيضاً على تقليل السيلوليت، وذلك من خلال تحضير 2-3 قطرات من زيت إكليل الجبل و1-2 قطرات من الزيت الطبيعى" زيت مفضل"، ثم خلط قطرتين أو ثلاث قطرات من زيت إكليل الجبل مع قطرة أو قطرتين من الزيت الطبيعى، ثم وضع بضع قطرات من الخليط على كرة قطنية، وتدليك المناطق المصابة وتركها لمدة ساعة ثم غسل الجسم.



